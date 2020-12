4 min

Dautphetal kommt mit einem blauen Auge durch die Corona-Krise

Dautphetals Bürgermeister Bernd Schmidt (FW) hat in der Sitzung der Gemeindevertretung am Montag den Haushalt eingebracht. Die wichtigsten Zahlen in der Übersicht.

Von Markus Engelhardt Redakteur Gladenbach