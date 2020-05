Dautphetal lässt Bürgerhäuser zu

Jetzt teilen:

DAUTPHETAL - „Die Sicherheit der Bürger hat für uns absoluten Vorrang“, sagt Dautphetals Bürgermeister Bernd Schmidt (FW). Aus diesem Grund bleiben die gemeindeeigenen Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser auch bis einschließlich 2. Juni geschlossen.

Auch Friedhofshallen bleiben vorerst zu

Das Gleiche gilt für die Friedhofshallen: „Auch da steht der Sicherheitsaspekt im Vordergrund“, erklärt Schmidt. „Außerdem sind die Hallen unterschiedlich groß, weswegen es unterschiedliche Hygienekonzepte geben müsste – das lässt sich nicht umsetzen.“ Trauerfeiern dürfen also nur im Außenbereich der Anlagen stattfinden, wobei die Anzahl der Trauergäste nicht mehr beschränkt wird und auch keine Maskenpflicht besteht. Allerdings: „Die teilnehmenden Personen haben einen Mindestabstand von zwei Metern einzuhalten“, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. „Ausnahme bei Personen, die in einem gemeinsamen Haushalt leben.“ Zudem wird eine Anwesenheitsliste angelegt, um im Falle einer Covid-Infektion sämtliche Kontakte nachvollziehen zu können. Auch das sei bei einer Benutzung der Gemeinschaftshäuser nicht zu organisieren, erläutert der Bürgermeister.

Ebenfalls geschlossen für Besucher bleibt das Rathaus – wobei Terminvereinbarungen weiterhin möglich sind. „Wir haben einen Außenschalter eingerichtet“, ergänzt Schmidt, „natürlich ebenfalls unter Einhaltung der hygienischen Vorgaben.“ Und in der Gemeindeverwaltung geht die Arbeit selbstverständlich wie gewohnt weiter.

So ist das Ordnungsamt beispielsweise damit beschäftigt, nach den ersten Lockerungen in der Corona-Krise zu überprüfen, ob sich Dautphetals Bürger an die Vorgaben halten. Denn etwa Spiel- und Sportplätze wurden wie überall wieder geöffnet. Wobei die Vereine als Betreiber der Sportplätze ein Hygienekonzept vorlegen müssen.

„Ein Mitarbeiter und ein Hilfspolizist nehmen stichprobenartige Kontrollen vor“, berichtet der Bürgermeister. Bislang seien so gut wie keine Verstöße festgestellt worden – praktisch jeder Einwohner nehme die Einhaltung der Verordnungen ernst.