Dautphetal sucht freiwillige Müllsammler

Die zunehmende Belastung durch Abfall - wie hier in Friedensdorf - ist in den Dautphetaler Ortsteilen ein Ärgernis. Archivfoto: Gemeinde Dautphetal

DAUTPHETAL. "Leider finden sich in Feld, Wald und Wiese wieder jede Menge Hinterlassenschaften, die in der Natur eigentlich nichts zu suchen haben", meldet die Dautphetaler Gemeindeverwaltung und will etwas dagegen unternehmen.

"Ganz nach dem Motto ,das Müllproblem erledigt sich nicht von alleine', sind alle Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, sich in der Zeit bis zum 9. April an der Dautphetaler Müllsammelaktion zu beteiligen." Damit die ehrenamtlichen Müllsammler die Kaffeebecher, Einwegmasken und anderen Abfall aus der Landschaft entfernen können, stelle die Gemeindeverwaltung die dafür nötige Ausrüstung zur Verfügung. "Müllsammelzangen, Müllsäcke und Einweghandschuhe können im Rathaus zu den bekannten Öffnungszeiten abgeholt werden", teilt die Kommunalverwaltung mit. "Die Greifzangen stellt der Müllabfuhrzweckverband Biedenkopf den Dautphetaler Müllsammlern leihweise zur Verfügung." Aber was passiert mit dem gesammelten Müll? Er könne täglich beim Bauhof in Wilhelmshütte entsorgt werden, heißt es in der Mitteilung weiter - also montags bis donnerstags zwischen 12.30 und 13.30 Uhr. Freitags sei eine Abgabe von 11.30 bis 12 Uhr möglich. Zusätzlich könne der gesammelte Abfall an den Samstagen 19. März und 9. April jeweils von 8.30 bis 12 Uhr beim Bauhof entsorgt werden. Dafür sollen sich die fleißigen Naturschützer vor der Abgabe bei Thomas Achenbach unter Telefon 06461/923060 anmelden.

"Bei der Müllsammelaktion steht der Naturschutz im Vordergrund", betont die Gemeindeverwaltung. "Wir wollen Feld, Wald und Wiese von Müll befreien." Dabei sei allerdings auf die aktuell brütenden Vögel am Boden, in Sträuchern und Bäumen Rücksicht zu nehmen. Ein wichtiger Hinweis lautet demnach: "Bitte also nicht tief in Hecken und Sträucher greifen und auf die Nester der Tiere Rücksicht nehmen."

Und noch etwas bleibt in der anhaltenden Pandemie wichtig: "Wir möchten Sie bitten, sich an die aktuell gültigen Corona-Regeln zu halten. Bitte sammeln Sie nur in den aktuell erlaubten Haushalts- und Gruppenkonstellationen. Bitte tragen Sie bei der Müllabgabe am Bauhof einen medizinischen Mund-Nase-Schutz."