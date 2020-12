3 min

Dautphetaler Gemeindevertreter streiten weiter um Gerätehäuser

In der jüngsten Gemeindevertretersitzung in Dautphetal ging es einmal mehr um die Zukunft der Feuerwehrgerätehäuser in Friedensdorf und Dautphe.

Von Markus Engelhardt Redakteur Gladenbach