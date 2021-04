Dautphetaler Sozialdemokraten blicken nach vorn

Jetzt teilen:

DAUTPHETAL - Die SPD-Fraktion im Dautphetaler Parlament hat nach dem für sie enttäuschenden Wahlergebnis bei der Kommunalwahl in ihrer Fraktionssitzung neben der ersten Wahlanalyse auch Entscheidungen für die weitere Fraktionsarbeit getroffen, teilt die Fraktion mit.

Bestätigt in seinem Amt wurde Joachim Ciliox, der auch in den nächsten fünf Jahren die Fraktion als Vorsitzender führen soll. Ebenso wurden als seine Stellvertreter Silvia Demper und Marc Einloft wiedergewählt.

Neu in den Fraktionsvorstand gewählt wurden Jörg Saffrich, der das Amt des Geschäftsführers übernehmen wird, und Franz Kern als Beisitzer. Die ausscheidenden Fraktionsmitglieder und Mitglieder des Gemeindevorstandes Bianca Spies-Schneider, Hans-Georg Gessner und Gerhard Schmidt wurden verabschiedet.

"Leider sind wir mit unserem Engagement und unseren Programmpunkten nicht so wahrgenommen worden, wie wir uns das gewünscht hätten", stellte Joachim Ciliox fest. "Wir werden auch weiterhin unsere Vorschläge unter anderem für mehr Beteiligung der Bürger in Zukunftskonferenzen, Klimaschutz auf regionaler Ebene, Leerstand und Baulücken, Kinderbetreuung, Radverkehr in die Gemeindegremien und darüber hinaus einbringen."

Jörg Saffrich ergänzte: "Trotz des Verlustes zweier Sitze in der Gemeindevertretung schauen wir positiv auf die neue Legislaturperiode und werden uns weiterhin engagiert für die Gestaltung unserer Gemeinde einsetzen."