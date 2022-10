Dautphetaler Wehren trainieren am abbruchreifen Rewe-Markt

Mit Hilfe der Drehleiter retten die Feuerwehrleute weitere "Verletzte" übers Dach des Marktgebäudes. Foto: Markus Engelhardt

"Brennt der Rewe-Markt?" Das dürften sich manche Passanten gefragt haben, als am Dienstagabend, 4. Oktober, mehrere Feuerwehrfahrzeuge und drei Rettungswagen mit Blaulicht zum Gelände des Lebensmittelmarkts in Dautphe fuhren.

Ein halbes Dutzend Schaulustiger bestaunte denn auch den Großeinsatz am Gebäude, das seit einiger Zeit geschlossen ist. Und genau das war des Rätsels Lösung: Die Wehren der Gemeinde hielten eine aufwendige Übung ab, denn Rewe hatte ihnen die Möglichkeit eingeräumt, unter realistischen Bedingungen zu trainieren. Das Gebäude wird nämlich ohnehin abgerissen, daher durften die Einsatzkräfte gewaltsam Türen aufstemmen oder es konnte auch mal etwas zu Bruch gehen.

Das Szenario war ein wenig von einem tatsächlichen Polizeieinsatz in Dautphe vor einigen Wochen inspiriert: Jemand habe eine Hanfplantage im derzeit ungenutzten Marktgebäude angelegt - und diese stehe in Flammen. Also galt es für die Feuerwehrleute, die gespielten Hausbesetzer zu retten und den simulierten Brand im Inneren zu löschen.

"Verletzte" wehrt sich panisch gegen Rettung

Der erste Alarm wurde um 18.27 Uhr ausgelöst. Bereits sechs Minuten später waren die ersten Einsatzkräfte vor Ort. Vorgeschrieben sei eine Zeit von maximal zehn Minuten, resümiert Gemeindebrandinspektor Marco Werner, der dementsprechend sehr zufrieden mit der Leistung der Ortsteilwehren ist. Der Löschzug Dautphe-Wolfgruben sowie die Feuerwehren aus Hommertshausen und Silberg wurden als erste alarmiert. Nachdem sie sich einen Überblick über die Lage verschafft hatten, wurden um 18.50 Uhr zusätzlich die Kameraden aus Mornshausen, Herzhausen und Holzhausen angefordert. Außerdem waren drei Rettungsfahrzeuge des Roten Kreuzes und die Drehleiter aus Biedenkopf im Einsatz.

Insgesamt 77 Einsatzkräfte arbeiteten routiniert auf dem Gelände des Rewe-Markts. Der 78. Kamerad war Bürgermeister Marco Schmidtke, der routinemäßig über jeden Einsatz informiert und bei größeren Geschehnissen auch direkt kontaktiert wird.

"Für mich ist das gar nicht so neu", sagt Schmidtke, der bis zu seinem Amtsantritt als Polizist in Biedenkopf gearbeitet hat und daher vertraut mit der Arbeit der Rettungskräfte ist. Auch das Gemeindeoberhaupt war zufrieden mit der Leistung der Feuerwehren.

Mit der Drehleiter geht es aufs Dach

Diese bekamen ordentlich zu tun, schließlich sollte die Großübung nicht nur unter möglichst realistischen Bedingungen ablaufen, sondern ihnen durchaus etwas abverlangen. "Es geht darum, Stärken und Schwächen aufzuzeigen, um diese später zu analysieren und daraus zu lernen", erklärt Werner. "Und dafür war diese Übung bestens geeignet." Unter anderem mussten die Einsatzkräfte mehrere Türen des Gebäudes öffnen, die sie mit einem sogenannten Halligan-Tool - einem speziellen Brechwerkzeug - aufhebelten. Dabei wurden die Türen natürlich beschädigt, aber das spielte ja keine Rolle.

Die erste "Verletzte", auf die die Feuerwehrleute stießen, reagierte panisch und setzte sich tatsächlich zur Wehr. Auch mit solchen Situationen müssen Feuerwehrleute rechnen und wissen daher, wie sie damit umgehen sollten. "Es kann vorkommen, dass Menschen in Panik zurück zum Einsatzort laufen, um beispielsweise Angehörige selbst zu retten", sagt Marco Werner. "Dann kommt es also darauf an, das zu verhindern und sie in die Obhut der Rettungskräfte zu geben." Dies sei vorbildlich geschehen, berichtet er und lobt in diesem Zusammenhang die gute Zusammenarbeit mit den Kollegen vom Roten Kreuz. Weitere "Opfer" wurden übers Dach gerettet, wobei die Drehleiter zum Einsatz kam. Und selbstverständlich wurden die Flammen mit scharfen Wasserstrahlen bekämpft.

Rewe wartet auf Abrissgenehmigung

Bis 21 Uhr waren die Dautphetaler Feuerwehrleute beschäftigt. Danach gab es eine Nachbesprechung mit konstruktiver Kritik - und mit Verpflegung durch Marktinhaber Manuel Kaiser und Jürgen Viehmeier vom Schwälmer Brotladen, beide seit jeher erklärte Unterstützer der Feuerwehren der Gemeinde.

Wann das Rewe-Gebäude tatsächlich komplett vernichtet wird, lässt sich laut Unternehmenssprecherin Anja Loewe noch nicht genau sagen: "Wir warten auf die Abrissgenehmigung. Sobald diese erteilt ist, werden die Abrissarbeiten beginnen."

