Denkmalschutz und Versicherung streiten um alte Kapelle

Der alten Fachwerkkapelle steht bereist der dritte Winter mit einer teilweise offenen, nur durch eine Plane abgedeckten Fassade bevor. Dadurch werden die Schäden an dem Gebäude nur noch größer, befürchtet der Ortsbeirat. Foto: Sascha Valentin

DAUTPHETAL-HOMMERTSHAUSEN - Das Hickhack um das Beheben der Schäden an der alten Kirche in Hommertshausen, die durch den Lkw-Unfall Ende 2019 entstanden sind, geht weiter. Wie Ortsvorsteher Michael Schmidt in der Sitzung des Ortsbeirats mitteilte, weigert sich die Versicherung des Unfallverursachers weiterhin, die aus ihrer Sicht zu hohen Kosten für die Sanierung des beschädigten Gebäudes zu übernehmen.

Ein sachverständiger Architekt, der mit der Restaurierung denkmalgeschützter Gebäude vertraut ist, hatte einen Kostenvoranschlag für die Sanierung der Kirche abgegeben.

Kosten für die

Sanierung steigen

Diese lag aber deutlich über dem Ansatz des Gutachters, den die Versicherung bestellt habe, sagte Schmidt. Da die Versicherung sich in diesem Falle uneinsichtig zeigte, hat sich nun sogar die Denkmalschutzbehörde eingeschaltet und den Fall überprüft. Sie ist zu der Einschätzung gekommen, dass die von dem Architekten ermittelten Kosten zutreffend sind.

Die Behörde habe der Versicherung daraufhin mitgeteilt, dass sie bestimmte Anforderungen an die Sanierung eines denkmalgeschützten Gebäudes stelle, wodurch sich die höheren Kosten begründeten. Die Versicherung ihrerseits habe darauf reagiert und dem Denkmalschutz geschrieben, dass er in diesem Falle die Differenzkosten tragen solle.

Deswegen werde der Fall nun von den Anwälten beider Seiten weiter geführt, teilte Michael Schmidt mit. Es werde aber eine Einigung angestrebt, sagte er weiter. Der Ortsbeirat und auch die Bürger in Hommertshausen befürchten allerdings, dass die Schäden an dem Gebäude immer größer werden, je länger die Sanierung herausgezögert werde.

Es sei nun schon der dritte Winter, den die Kapelle mit einer teilweise offenen Fassade überstehen müsse. Schon die ersten beiden hätten deutliche Spuren hinterlassen und die schadhaften Stellen teilweise vergrößert. Dadurch würden vermutlich auch die Kosten für die Sanierung steigen, fürchtet der Ortsbeirat, der darauf hofft, dass im Frühjahr 2022 endlich mit der Sanierung beginnen werden kann.