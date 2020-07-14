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Dienstag, 14.07.2020 - 05:00
3 min

Die Dautpher Streuobstroute bietet sanfte Hügel und viel Obst

In unserer Serie "Ferien zu Fuß" stellen wir Ihnen heute die Streuobstroute bei Dautphe vor. Auf knapp zehn Kilometern geht es durch die Natur.

Mark Adel: Redakteur Biedenkopf
Von Mark Adel
Redakteur Biedenkopf
Die Streuobstroute bietet auch tolle Ausblicke auf Dautphe. Markant: die Martinskirche in der Ortsmitte. Foto: Christian Röder

Die Streuobstroute bietet auch tolle Ausblicke auf Dautphe. Markant: die Martinskirche in der Ortsmitte. Foto: Christian Röder

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Fotos
Die Streuobstroute bietet auch tolle Ausblicke auf Dautphe. Markant: die Martinskirche in der Ortsmitte. Foto: Christian Röder

Die Streuobstroute bietet auch tolle Ausblicke auf Dautphe. Markant: die Martinskirche in der Ortsmitte. Foto: Christian Röder

Etwa nach der Hälfte der Strecke kommen Wanderer an der namensgebenden Streuobstwiese voller Apfelbäume vorbei. Foto: Christian Röder

Etwa nach der Hälfte der Strecke kommen Wanderer an der namensgebenden Streuobstwiese voller Apfelbäume vorbei. Foto: Christian Röder

Kurz pausieren, Füße hochlegen und Kräfte tanken: Auszeit am idyllischen Lautzebachweiher. Foto: Christian Röder

Kurz pausieren, Füße hochlegen und Kräfte tanken: Auszeit am idyllischen Lautzebachweiher. Foto: Christian Röder

Die Streuobstroute bietet auch tolle Ausblicke auf Dautphe. Markant: die Martinskirche in der Ortsmitte.Foto: Christian Röder

Die Streuobstroute bietet auch tolle Ausblicke auf Dautphe. Markant: die Martinskirche in der Ortsmitte.Foto: Christian Röder

Wandern und an vielen Plätzen einfach die Seele baumeln lassen. Dazu lädt die Streuobstroute in Dautphe ein. Foto: Christian Röder

Wandern und an vielen Plätzen einfach die Seele baumeln lassen. Dazu lädt die Streuobstroute in Dautphe ein. Foto: Christian Röder

Wandern und an vielen Plätzen einfach die Seele baumeln lassen. Dazu lädt die Streuobstroute in Dautphe ein. Foto: Christian Röder

Wandern und an vielen Plätzen einfach die Seele baumeln lassen. Dazu lädt die Streuobstroute in Dautphe ein. Foto: Christian Röder

Etwa nach der Hälfte der Strecke kommen Wanderer an der namensgebenden Streuobstwiese voller Apfelbäume vorbei. Foto: Christian Röder

Etwa nach der Hälfte der Strecke kommen Wanderer an der namensgebenden Streuobstwiese voller Apfelbäume vorbei. Foto: Christian Röder

Entspannung pur: Füße hochlegen am idyllischen Lautzebachweiher. Foto: Christian Röder

Entspannung pur: Füße hochlegen am idyllischen Lautzebachweiher. Foto: Christian Röder

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