Dillenburger Pfarrerin Ulrike Schmidt geht in den Ruhestand

Auf in den Park: Dillenburgs evangelische Pfarrerin Ulrike Schmidt verabschiedet sich am Sonntag während eines Freiluftgottesdienstes auf der großen Wiese vor der Villa Grün auf dem Schlossberg in den Ruhestand.

Dillenburg (red). Seit wenigen Tagen ist Pfarrerin Ulrike Schmidt (63) im Ruhestand - und es fühlt sich gut für sie an: "Ich kann länger schlafen", erzählt sie, "und habe deutlich weniger Whatsapp-Nachrichten, Mails, Termine und mehr Zeit für meine Enkelin, solange sie noch in Dillenburg ist."

33 Jahre lang - etliche in Teilzeit - war sie Pfarrerin, 21 davon in Dillenburg. Pröpstin Annegret Puttkamm wird sie am Sonntag, 19. Juli, in einem Freiluftgottesdienst ab 14 Uhr auf der großen Wiese vor der Villa Grün am Dillenburger Schlossberg entpflichten.

In Ewersbach gab es eine Zeit lang "Die drei Schmidts"

Schmidt hatte seit 2008 eine volle Pfarrstelle in Dillenburg. "Sehr gerne habe ich an der Juliane-von-Stolberg-Schule Religion unterrichtet, mich in der kirchlichen Frauenarbeit engagiert, Weltgebetstage mit vorbereitet, viele Gottesdienste und Trauerfeiern gestaltet", erzählt sie. "Menschen in den unterschiedlichen Lebenssituationen zu begleiten, das ist ein besonderes Geschenk in diesem Beruf." Den Vorsitz im Vorstand der Diakoniestation Dillenburg (seit 2015) will sie noch bis zu den nächsten Kirchenvorstandswahlen 2021 ehrenamtlich beibehalten.

Zeitweise hat sie in anderen Gemeinden ausgeholfen: So war sie zu Vertretungsdiensten über längere Zeit in Haiger, im Ambachtal, in Ballersbach und im Dietzhölztal: "In Ewersbach gab es damals für kurze Zeit ,Die drei Schmidts' mit Pfarrer Ernst-Ulrich Schmidt, Pfarrer Jonas Schmidt und mir."

"Zu meiner Zeit gab es erst wenige Mädchen, die das Abitur machten", erinnert sich Schmidt. Ein Gespräch mit ihrem Gemeindepfarrer Hans-Wilhelm Stein, dem späteren Propst, gab den entscheidenden Impuls, Theologie zu studieren. Dennoch sei der Pfarrberuf für noch weit entfernt gewesen, erzählt sie.

Erst nach einem mehrwöchigen Gemeindepraktikum in Arvada/Colorado in den USA entschloss Schmidt sich 1980, das Studium abzuschließen. "Es gibt Familien in Dillenburg, da habe ich getraut, getauft, konfirmiert, beerdigt. Das Begleiten über die Kasualien, das verbindet", sagt sie.

Anfänglich war ihr der schwarze Talar nicht geheuer: "Ich hatte Angst damit zu gehen und zu stolpern, aber mittlerweile ist es mein liebstes und teuerstes Kleid: Es passt immer, egal, welche Figur gerade zu mir gehört", sagt sie und schmunzelt.

Für den Abschiedsgottesdienst sind rund 100 Sitzplätze vorhanden. Wer sichergehen will, sollte sich einen Klappstuhl mitbringen. Bei der Ankunft am Sonntag sollen alle Besucher einen Mund-Nase-Schutz tragen und sich in eine Anwesenheitsliste eintragen. Sollte es regnen, findet der Gottesdienst in der Stadtkirche statt. Dort haben nur 30 Gäste Platz. "Das wäre schade", sagt Ulrike Schmidt.

Rostock und Sizilien könnten häufiger Reiseziele sein

Grußworte sollen kurz sein und im Gemeindebüro angemeldet werden. Die Kollekte ist auf Schmidts Wunsch für die blauen Fenster am neuen Gemeindehaus am Zwingel in der Innenstadt bestimmt. Um 15.15 Uhr soll es italienisches "Eis für alle" geben.

Was alles im Ruhestand sein kann, weiß sie noch nicht so genau - vermutlich keine Langweile. Eine Tochter in Rostock und eine in Sizilien geben ihr bestimmt hin und wieder Reiseziele vor.