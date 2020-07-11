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Samstag, 11.07.2020 - 13:10
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Eichenprozessionsspinner: Die haarige Raupe gibt es auch im Hinterland

Das Biedenkopfer Forstamt bittet Wanderer und Radler, im Wald auf den Eichenprozessionsspinner zu achten. Die Haare der Raupe können schmerzhafte Hautreaktionen auslösen.

Mark Adel: Redakteur Biedenkopf
Von Mark Adel
Redakteur Biedenkopf
Die Haare des Eichenprozessionsspinners können schmerzhafte Hautreaktionen hervorrufen. Auch im Hinterland verbreitet sich der Falter. Archivfoto: Patrick Pleul

Die Haare des Eichenprozessionsspinners können schmerzhafte Hautreaktionen hervorrufen. Auch im Hinterland verbreitet sich der Falter. Archivfoto: Patrick Pleul

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