Samstag,
11.07.2020 - 13:10
2 min
Eichenprozessionsspinner: Die haarige Raupe gibt es auch im Hinterland
Das Biedenkopfer Forstamt bittet Wanderer und Radler, im Wald auf den Eichenprozessionsspinner zu achten. Die Haare der Raupe können schmerzhafte Hautreaktionen auslösen.
Von Mark Adel
Redakteur Biedenkopf
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