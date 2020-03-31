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Dienstag, 31.03.2020 - 19:00
4 min

Eierkünstler sind im Hinterland rar geworden

Ostern kommt - Virus hin oder her. Doch wie werden die Eier richtig schön bunt und kunstvoll. Expertin Anke Tauscher aus Friedensdorf verrät's ...

Von Sascha Valentin
Für den Anfang rät Anke Tauscher erst einmal zu einfachen Formen und Ornamenten als Zierelemente. Dadurch gewinnt der Eierkünstler an Sicherheit. Foto: Sascha Valentin

Für den Anfang rät Anke Tauscher erst einmal zu einfachen Formen und Ornamenten als Zierelemente. Dadurch gewinnt der Eierkünstler an Sicherheit. Foto: Sascha Valentin

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Fotos
Für den Anfang rät Anke Tauscher erst einmal zu einfachen Formen und Ornamenten als Zierelemente. Dadurch gewinnt der Eierkünstler an Sicherheit. Foto: Sascha Valentin

Für den Anfang rät Anke Tauscher erst einmal zu einfachen Formen und Ornamenten als Zierelemente. Dadurch gewinnt der Eierkünstler an Sicherheit. Foto: Sascha Valentin

Komplette Sprüche auf die zerbrechliche Schale aufzutragen erfordert ein wenig mehr Übung und Geschick. Foto: Sascha Valentin

Komplette Sprüche auf die zerbrechliche Schale aufzutragen erfordert ein wenig mehr Übung und Geschick. Foto: Sascha Valentin

Das Ergebnis von nur eineinhalb Stunden kann sich sehen lassen. Und die Kursteilnehmer haben zum ersten Mal Eier verziert. Foto: Sascha Valentin

Das Ergebnis von nur eineinhalb Stunden kann sich sehen lassen. Und die Kursteilnehmer haben zum ersten Mal Eier verziert. Foto: Sascha Valentin

Auch Kinder können problemlos schon Eier verzieren. Die Technik fördert sogar die Konzentration. Foto: Sascha Valentin

Auch Kinder können problemlos schon Eier verzieren. Die Technik fördert sogar die Konzentration. Foto: Sascha Valentin

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