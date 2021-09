Ein neuer Themen-Weg für Herzhausen

Der Ortsbeirat möchte einen Spazierweg rund um Herzhausen anlegen. Dieser Weg könnte als Themenwanderung konzipiert werden. Foto: Sascha Valentin

DAUTPHETAL-HERZHAUSEN - Was die Dautphetaler Rundwandwege betrifft, ist Herzhausen schon jetzt gut vertreten: Zwei der bestehenden Strecken steuern den Ortsteil bereits an. Dennoch überlegt der Ortsbeirat an einem weiteren Rundwanderweg, der sich allerdings speziell an die Bürger aus dem eigenen Ort richtet, wie Marc Einloft in der jüngsten Sitzung deutlich machte.

Geplant sei die Runde auch weniger als Wander-, denn viel mehr als Spazierweg. Er solle nicht länger als drei oder vier Kilometer sein und rund um den Ort führen. Dabei stehe im Fokus, dass er familiengerecht ist und auch problemlos mit Kinderwagen begangen werden kann.

Wie Einloft weiter sagte, könnte die Runde als eine Art Themenweg angelegt werden, wie es andernorts Märchenwege, Naturlehrpfade oder Wanderwege zur Ortsgeschichte gebe. "Unserer Vorstellung nach könnte ein solcher Weg auch weitgehend in Eigenleistung angelegt werden", sagte Einloft.

Dazu soll demnächst eine Arbeitsgruppe eingerichtet werden, die sich Gedanken darüber macht, was alles benötigt wird. Konkret geht es etwa um die Beschilderung oder etwaige Informationstafeln, die entlang der Strecke aufgestellt werden sollen. Aber auch Rastmöglichkeiten müssten bedacht werden.

"Je nach Wahl des Themas lässt sich ja vielleicht auch ein pädagogisches Konzept für den Weg ausarbeiten", so Einloft weiter. Dann könnte dieser zum Beispiel auch vom Kindergarten oder Schulen genutzt werden.

Seine Idee will der Ortsbeirat am 14. September der Arbeitsgruppe vorstellen, die sich auch mit den Dautphetaler Wanderwegen beschäftigt. Er hofft darauf, über das Dorferneuerungsprogramm IKEK vielleicht eine Förderung erhalten zu können. Damit könnten Planung und Umsetzung des Weges schneller vorangetrieben werden, sagte Marc Einloft.