Einmal grillen bringt 7000 Euro

Die Allendorfer Burschen haben bei ihrem Spendengrillen stolze 7000 Euro eingenommen, die sie nun zu den Flutopfern ins Ahrtal bringen wollen, wo sie auch bei den Aufräumarbeiten helfen werden. Foto: Sascha Valentin

DAUTPHETAL-ALLENDORF - Um den Opfern der Flutkatastrophe im Ahrtal zu helfen, hat die Burschenschaft Allendorf die Bürger im Ort zu einem Spendengrillen auf den Vorplatz des Bürgerhauses eingeladen. Obwohl das Wetter dabei nur mäßig mitspielte und es teilweise sogar regnete, verzeichneten die Burschen am Ende des Tages einen unerwartet hohen Erlös von 7000 Euro.

"Von dieser Summe waren wir selbst ein wenig überrascht. Wir hatten vielleicht mit der Hälfte gerechnet, wenn es hochkommt", sagte Vorsitzender Janek Cuccu. Aber allein in die bereitgestellten Spendeneimern seien über 1500 Euro eingeworfen worden. Besonders erfreulich für die Burschen: Die Veranstaltung habe auch Bürger ans BGH geführt, die man ansonsten nur selten sehe. "Das zeigt doch, dass die Spendenbereitschaft bei den Leuten nach wie vor sehr groß ist", so Cuccu.

Einen Dank richtet die Burschenschaft an alle, die die Feier unterstützt haben - darunter die Firmen, die sich mit Geldspenden beteiligt haben, und den Cappuccino-Club für seine Unterstützung, aber auch die Bäckereien und Metzgereien und Geschäfte, die die benötigten Waren kostenfrei zur Verfügung gestellt haben, sodass die Einnahmen in kompletter Höhe dem guten Zweck zugeführt werden konnten. Ebenfalls kostenlos hatte die Dekanatsjugend ihr Spielmobil bereitgestellt, sodass sich die Kinder an dem Tag mit verschiedenen Spielen die Zeit vertreiben konnten. Zunächst hatten die Burschen vor, das Geld lediglich zu spenden.

"Dann hatten wir aber die Idee, für ein Wochenende ins Ahrtal zu fahren, um den Menschen dort beim Aufräumen und Wiederaufbau zu helfen", erklärte der Vorsitzende. Er habe bereits Kontakt mit einer Person vor Ort aufgenommen, die ihnen verschiedene mögliche Einsatzgebiete nennen wolle, an denen die Burschen dann tätig werden können.