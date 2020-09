Elektrokraft treibt nun die Allendorfer "Zwergennasen" an

Dorothee Winhauer (v.r.) und Timo Heck von der VR Bank übergeben den Krippenwagen an Dautphetals Bürgermeister Bernd Schmidt, Manuela Acker und Tanja Dönges. Foto: Sascha Valentin

DAUTPHETAL-ALLENDORF. Der Kindergarten "Zwergenland" in Allendorf ist ab sofort motorisiert: Von der VR-Bank Lahn-Dill hat die Einrichtung einen Krippenwagen überreicht bekommen, in dem sechs junge Fahrgäste bei kleineren Ausflügen und Wanderungen Platz finden.

Finanziert wurde das Elektromobil über die Mittel aus dem Gewinnsparverein, wie Timo Heck, Bereichsleiter Kundenmanagement bei der VR Bank, betonte. "Von den fünf Euro, die ein Los kostet, werden vier Euro für den Kunden gespart. Mit dem einen Euro werden Gewinne und Spenden wie diese finanziert", warb er für das Gewinnsparen.

Auch Buchenau bekommt

ein solches Gefährt

Mittlerweile hat die VR-Bank in ihrem Geschäftsgebiet über ein Dutzend Kindergärten mit solchen Elektromobilen versorgt, deren Wert immerhin rund 5000 Euro pro Wagen beträgt. "Dafür stellen sie eine deutliche Erleichterung für die Erzieherinnen dar", sagte auch Bürgermeister Bernd Schmidt (FW). Denn gerade in Ortsteilen, in denen es viel bergauf und -ab gehe, würden den Kleinen bei Spaziergängen schnell die Füße schwer. Da sei es toll, wenn man sich einmal kurz ausruhen könne, während es weitergeht.

Für Dautphetal ist es sogar bereits der zweite Krippenwagen, den in Dienst gestellt wurde. Und mit dem Kindergarten in Buchenau steht auch schon die nächste Einrichtung in den Startlöchern, die ebenfalls einen der Wagen haben möchte.