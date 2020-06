Elkamet gibt den Kunsttagen des Kreises in Dautphetal einen Raum

Die Kunsttage des Landkreises finden in diesem Jahr in einer großen Halle der Firma Elkamet im Dautphetaler Ortsteil Friedensdorf statt. Foto: Silke Achenbach, Landkreis/Signet: Britt Schneider

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Dautphetal-Friedensdorf (red/ll). Die Kunsttage Marburg-Biedenkopf finden in diesem Jahr in einer großen Halle der Firma Elkamet in Friedensdorf statt. So können Kunstschaffende und Besucher auch unter Einhaltung der gängigen Hygiene- und Abstandsregeln kreative Momente erleben.

Die diesjährige Ausstellung der Kunsttage unter dem Motto "Zeit#Zeichen" soll ab dem 26. September für voraussichtlich zwei Wochen zu sehen sein. Der Eintritt zu der Ausstellung mit Werken heimischer Künstler ist kostenlos.

"Trotz der Corona-Pandemie haben wir uns als Landkreis dazu entschlossen, die Kunsttage Marburg-Biedenkopf zu veranstalten. Wir wollen damit auch ein Zeichen setzen, um deutlich zu machen, dass Kunst und Kultur wichtige Bestandteile unserer Region sind", betont Landrätin Kirsten Fründt (SPD).

B 252-Baustelle im Lahntal schränkt Zugverkehr ein

"Unter den Corona-Pandemie-Bedingungen war es für uns wichtig, eine große Halle zu finden, in der auch problemlos Hygiene- und Abstandsregelungen eingehalten werden können. Mein Dank gilt besonders Eberhard Flammer und der Firma Elkamet, die uns in Friedensdorf eine dafür bestens geeignete Halle angeboten haben", erklärt die Landrätin.

Die ehemalige Halle der Firma Johnson Controls (jetzt Elkamet) bringt viele Vorteile mit sich, teilt die Landrätin mit: "Neben einem großen Parkplatz gibt es in direkter Nähe den Bahnhof in Friedensdorf. Man kann also auch die Bahnlinie zwischen Marburg und Biedenkopf zum Besuch der Kunsttage problemlos nutzen. Vom Bahnhof aus sind es nur zirka drei Minuten Fußweg, um zu der in Sichtweite gelegenen Halle zu gelangen."

Allerdings teilte die Kurhessenbahn auf ihrer Homepage mit, dass wegen der B 252-Baustelle nahe Lahntal-Göttingen auch der Bahnbetrieb zwischen Marburg und Friedensdorf über Monate eingestellt wird. Vom 4. Juli bis 18. Oktober gibt es nur einen Ersatzverkehr mit Bussen.

Viel Platz für einen Besucherrundgang

"Wir finden es toll, Künstler im Kontext unseres Industriestandortes in Friedensdorf zu begrüßen und gemeinsam kreative Momente zu erleben" erklärt Elkamet-Chef Eberhard Flammer. Und sein Mit-Geschäftsführer Michael Parsch fügt an, "dass viele Elemente der erschaffenden Kunst auch in unseren präzisen industriellen Fertigungsprozessen und im Umgang mit der Materie zu finden sind".

Die Halle selbst ist zirka 1300 Quadratmeter groß und rund sieben Meter hoch. Sie kann ebenerdig begangen und durch ein großes Tor beliefert werden. Sie eignet sich damit auch für Besucher mit einer Behinderung oder Beeinträchtigung. Es lässt sich zudem ein entsprechender Rundweg in der Ausstellung gestalten. Je nach aktueller Abstandsregelung kann die Zahl derjenigen, die sich die Ausstellung gleichzeitig anschauen, reguliert werden.

Über 130 Kunstschaffende aus dem Landkreis haben sich für die Teilnahme beworben. Im August wird eine Jury dann eine Auswahl treffen und die Teilnehmer bestimmen.