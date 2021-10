Elkamet-Kantine öffnet für Externe

Oli Raab und seine Kollegen vom Team der Hinterländer Werkstätten bewirten in der Elkamet-Kantine in Friedensdorf künftig auch externe Gäste. (Foto: Sophie Cyriax/Elkamet Kunststofftechnik)

DAUTPHETAL-FRIEDENSDORF - Frühstücken, ein Mittagsmenü genießen oder etwas Herzhaftes aus der heißen Theke abholen: Das können Hungrige seit gestern in der Kantine der Firma Elkamet in Friedensdorf.

Das Betriebsrestaurant wird als Außenarbeitsplatz der Lebenshilfe Marburg-Biedenkopf /Hinterländer Werkstätten betrieben. Die Gäste werden von einem Kantinen-Team bewirtet, dessen Mitglieder bei den „Hinterländer Werkstätten“ angestellt sind und von Erla Blöcher angeleitet werden.

„In der Kooperation mit Elkamet sehen wir ein Leuchtturmprojekt auf dem Wege zu einer inklusiven Gesellschaft“, sagt Horst Viehl vom Lebenshilfewerk Marburg-Biedenkopf, „Begegnung und Teilhabe am Arbeitsleben werden normal für und mit Menschen mit Assistenzbedarf.“ Bislang war das Angebot den Elkamet-Betriebsangehörigen vorbehalten. Das ändert sich am Freitag: Ab dem 1. Oktober können dort alle Interessierten von acht bis 13.30 Uhr essen, bei einer Tasse Kaffee zusammensitzen oder kleinere Speisen zum Mitnehmen holen. Der Plan für das täglich wechselnde Mittagsmenü ist im Internet unter www.elkamet.de einsehbar. Außerdem wird künftig immer freitags in den sozialen Netzwerken unter dem Firmen-Profil der Speiseplan für die kommende Woche veröffentlicht.

Essen muss vorbestellt werden

Das Mittagsmenü muss telefonisch oder per E-Mail vorbestellt werden, die Kontaktdaten finden sich ebenfalls im Internet. Das Frühstücksangebot sowie Snacks und kleine Gerichte muss man nicht vorbestellen.

Die Elkamet-Kantine ist vom großen Parkplatz aus zu erreichen, der Weg ist beschildert. Für externe Besucher gelten die „3G-Regelungen“ und in der Kantine gilt Maskenpflicht; der Mund-Nase-Schutz kann am Platz abgenommen werden. Es ist nur Barzahlung möglich.