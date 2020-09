Fast fünf Jahrzehnte im Dienste Dautphetals

Jürgen Dannenhaus (l.), Vorsitzender der Gemeindevertretung, dankte Hermann Henkel. Foto: Markus Engelhardt

DAUTPHETAL. Nach 45 Jahren im Dienst der Gemeinde Dautphetal geht Hermann Henkel in den Ruhestand. In der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung verabschiedeten deren Vorsitzender Jürgen Dannenhaus und Bürgermeister Bernd Schmidt (FW) den verdienten Hauptamtsleiter in den Ruhestand. Hermann hatte als Verwaltungsexperte auch den politischen Vertretern der Gemeinde zur Seite gestanden - ein Konzept, das er in seiner Dankesrede ebenso ausdrücklich lobte wie die sachlichen Diskussionen, die stets eine Lösung zum Ziel hatten. Zum Abschied gab es Blumen für die Gattin und kulinarische Spezialitäten aus der heimischen Region, für deren Belange sich Henkel fast fünf Jahrzehnte lang eingesetzt hatte.