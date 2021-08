Ferienspielkinder haben Spaß beim Minigolf

Gute Laune im Grünen: Die Ferienspielkinder hatten sichtlich Spaß auf der Minigolfanlage in Holzhausen. Foto: Alexander Kramer

DAUTPHETAL-HOLZHAUSEN. Wie immer, wenn in Dautphetal Engagement gefragt ist, packen viele Bürger mit an - das gilt auch für die Ferienspiele, die besonders unter Corona-Bedingungen ohne ehrenamtlichen Einsatz nicht möglich wären. In Holzhausen hat der Betreiberverein der Minigolfanlage 22 Mädchen und Jungen einen schönen Nachmittag bereitet.

"Ich habe am Anfang gefragt, wer von den Kindern schon mal Minigolf gespielt hat - und etwa 80 Prozent hatten bereits Erfahrung", sagt Alexander Kramer vom Verein, selbst Familienvater. Auch auf die Frage, ob sie die im vergangenen Jahr runderneuerte Anlage schon einmal besucht haben, antworteten viele der gut gelaunten Kinder mit einem klaren Ja.

Zur Begrüßung gab es für alle der jungen Teilnehmer etwas Süßes - schließlich sei Minigolf ein anstrengender Sport, betont Kramer, da sollten die Nachwuchsminigolfer nicht mit leerem Magen an den Start gehen.

Fotos Gute Laune im Grünen: Die Ferienspielkinder hatten sichtlich Spaß auf der Minigolfanlage in Holzhausen. Foto: Alexander Kramer Mit viel Geschick und guter Stimmung waren die Kinder auf der Minigolfanlage zugange. Foto: Verein Minigolfanlage Holzhausen Die strahlenden Sieger: Philipp Junker (l.), Lara Ortmüller und Linus Emil Becker. Foto: Alexander Kramer 3

Drei Pokale waren

zu vergeben

Die Ferienspielkinder wurden in drei Gruppen aufgeteilt, schließlich ging es den Pokalen zufolge auch um drei erste Plätze. "Insgesamt waren wir mit den Kindern drei Stunden lang auf der Anlage unterwegs", sagt Alex Kramer. Beginn der Veranstaltung am Samstag war um 14 Uhr.

Die Pokale, die von der Gemeinde Dautphetal gestiftet wurden, gingen an Lara Ortmann, Philipp Junker und Linus Emil Becker, die sich sichtlich über ihren Erfolg freuten. Ohnehin sei der Nachmittag erfreulich unkompliziert verlaufen, freut sich Kramer, für dessen Verein die Teilnahme an den Ferienspielen natürlich ein Debüt darstellte: Es gibt ihn in dieser Form ja erst seit vergangenem Jahr, nachdem einige engagierte Einwohner von Holzhausen in Eigenleistung die Minigolfanlage auf Vordermann gebracht und schließlich einen eigenen Trägerverein ins Leben gerufen hatten.

Ehrensache also, dass die Minigolfer auch im kommenden Jahr wieder mitmachen: "Alles hat super geklappt, da sind wir natürlich gerne auch beim nächsten Mal dabei", kündigt Kramer an.

Da einige der Kinder nichts zur Stärkung dabei hatten, spendierte der Verein allen eine Runde Waffeln, Wasser und Apfelschorle. So etwas erledigen die tatkräftigen Minigolf-Fans von Holzhausen spontan und ohne zu zögern.

Im September steigt

das erste Turnier

Zu sechst passten die Vereinsmitglieder an diesem sonnigen Nachmittag auf ihre kleinen Besucher auf und führten sie in die Welt ihrer liebsten Freizeitbeschäftigung ein. Sicher werden die begeisterten Ferienspielkinder die Anlage auch nach dem Ende der Ferienspiele mit ihren Eltern das eine oder andere Mal besuchen, um denen ihr Können vorzuführen.

"Der Nachmittag hat allen Beteiligten wirklich Spaß gemacht", sagt Alex Kramer, der für die Zusammenarbeit mit der Gemeinde viele lobende Worte findet. "Wir freuen uns schon auf die Fortsetzung im kommenden Jahr."

In nicht ganz so weiter Ferne liegt die nächste Aktion des Trägervereins: Am Sonntag, 12. September, findet das erste Minigolf-Turnier auf der generalüberholten Anlage in Holzhausen statt. Laut Kramer können dabei Einzelpersonen, aber auch Gruppen antreten. Dabei werden verschiedene Altersklassen eingerichtet, und zu gewinnen gibt es Pokale, wie sie die Ferienspielkinder bekommen haben.