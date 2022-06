Flüchtlingskinder lernen in Dautphetal gemeinsam

Aktuell gibt es im Landkreis Marburg-Biedenkopf (ohne die Stadt Marburg) 647 Schülerinnen und Schüler in 40 Intensivklassen und eine sogenannte InteA-Klasse an den Beruflichen Schulen in Biedenkopf. 310 Kinder besuchen die insgesamt 19 Intensivklassen in der Sekundarstufe, 317 die 22 Intensivklassen an den Grundschulen.

Im Hinterland gibt es 142 Schüler in den acht Sek-I-Klassen, darunter 83 aus der Ukraine. 131 Grundschüler gibt es in den neun Intensivklassen. Jeder Zweite kommt aus der Ukraine.

Im Aufsichtsbereich wurden seit Kriegsbeginn 34 neue Lehrkräfte eingestellt, gibt Gesche Herrler-Heycke vom Staatlichen Schulamt Marburg-Biedenkopf Auskunft. Einzelne stammen aus der Ukraine. "An größeren Systemen gibt es zum Teil Lehrkräfte mit russischen Sprachkenntnissen."

Die Stundenzahl für eine Intensivklasse im Grundschulbereich beträgt 18 Stunden, oft werden 20 Stunden unterrichtet, in der Sek I 22 Stunden.