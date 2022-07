Flyer in den Briefkästen sind korrekt

Jetzt teilen:

DAUTPHETAL - Im Dautphetaler Rathaus sind einige Nachfragen besorgter Bürger wegen eines Flyers eingegangen, der vermeintlich vom Bürgermeister stammt. Alles korrekt, gab der nun in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung Entwarnung. Mit den Zetteln, die an jeden Haushalt verteilt wurden, solle auf die Kooperation der Gemeinde mit der Deutschen Glasfaser zum Ausbau des Glasfasernetzes für schnelles Internet hingewiesen werden, erklärte Noch-Amtsinhaber Bernd Schmidt (Freie Wähler). Zu diesem Projekt werde darüber hinaus am Montag, 11. Juli, um 19 Uhr im Bürgerhaus Buchenau auch eine Infoveranstaltung stattfinden.