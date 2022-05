Frauenchor Dautphe plant Auftritte mit "ChorOhJa"

Der musikalische Friedensgruß in der Martinskirche an Karfreitag war der erste öffentliche Auftritt des Dautpher Projekts "ChorOhJa", das vor einem Jahr gestartet ist. Archivfoto: Sascha Valentin

DAUTPHE - Der Frauenchor 1985 Dautphe hat seinen Vorstand neu gewählt, allerdings gab es keine großen Veränderungen: Alle Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes standen erneut zur Wahl und wurden einstimmig von der Versammlung in ihrem Amt bestätigt.

Erste Vorsitzende bleibt demnach Gabriela Soro-Puplat, stellvertretende Vorsitzende ist Marita Lamm-Schumacher.

Kassiererin ist Elke Drexler, Schriftführerin Marianne Bittner, stellvertretende Kassiererin Barbara Baumann und Beisitzerinnen sind Frieda Klingelhöfer, Annelie Schninagel, Jeanette Lopez-Scharf, Ines Lopez-Weber. Notenwartinnen sind Silke Giltsch und Maren Weiß. Ingrid Helfrich stand nicht mehr als Beisitzerin zur Wahl und wurde nach 20 Jahren Vorstandstätigkeit verabschiedet.

Wegen der Corona-Pandemie waren nicht viele Termine möglich. Die Sängerinnen haben jedoch jede Möglichkeit genutzt, um unter den jeweils geltenden Verordnungen Chorstunden im Freien abzuhalten.

Das im Frühjahr 2021 ins Leben gerufene "ChorOhJa-Projekt" durch den MGV Dautphe sollte allen Dautpher Chören die Möglichkeit geben, gemeinsam etwas zu bewegen. Daran haben sich die Sängerinnen des Frauenchores mit ihrem Chorleiter intensiv beteiligt. Geplant sind nun ein Auftritt des "ChorOhJa" beim Ski-Club Dautphe am 18. Juni, am 9. und 10. Juli eigene Konzerte des "ChorOhJa", am 3. September ein Auftritt beim MGV Allendorf sowie am 27. November oder am 11. Dezember ein Adventskonzert.

Für 25 Jahre aktives Singen geehrt wurde bei dem Treffen Barbara Baumann und Frank Weigel für 25 Jahre Förderung des Frauenchores 1985 Dautphe.