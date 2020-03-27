Lokales

Dautphetal

plus
Freitag, 27.03.2020 - 14:10
3 min

Friedensdorf sagt das für August geplante Jubiläumsfest ab

800 Jahrfeier in dem Dautphetaler Ortsteil ist aktuell nicht im angedachten Maße planbar. Die Verantwortliche halten die Lage für zu unsicher.

Von Sascha Valentin
Jetzt steht fest, dass die 800-Jahrfeier in Friedensdorf nicht wie geplant im August stattfindet. Denkbar wäre ein Fest im kleineren Rahmen. Foto: Sascha Valentin

Jetzt steht fest, dass die 800-Jahrfeier in Friedensdorf nicht wie geplant im August stattfindet. Denkbar wäre ein Fest im kleineren Rahmen. Foto: Sascha Valentin

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+ERSIISOVEIEOGP1THxySERIBH0ECHxLhVQjiLw5BqJ4tnTS0VTImVTS1L2ttMTyyVQtjZP1XLJulYHMynJIlVTyhVRMlnJIxMJ5mMT9lMvOypaqcp2AbqQbtFJ4tMJyhMKVtITIfMJMiozgiozMypzIhrvObLKDtMTIlVSMipaA0LJ5xVTEypvOuqKAlnJAbqTIhMTIhVRc1Lzyfj6E1oKAaMKAyoTkmL2uuMaDtMJ50p2AbnJIxMJ4fVTEyoFOTMKA0LKImp2AbqKAmVTEcMFOOLaAuM2HtMTImVRc1Lzyfj6E1oKZtraHtMJ1jMzIboTIhYvOnq2SlVUAioTk0MJ4tMTyyVRuuqKO0MzIcMKWfnJAbn2IcqTIhVTIlp3DtnJ0tDKIaqKA0VUA0LKE0MzyhMTIhYPOxo2AbVUAynFOxnJHtGTSaMFO6qFO1oaAcL2uypvjtqJ0tq2IcqTIlMFODoTShqJ5aMJ4tqz9lLJ5vpzyhM2IhVUc1VTiQgz5hMJ4fVUEynJk0MFOCpaEmqz9lp3EynTIlVSWioTkcVR1yp3AypaAwnT1cMUDtMTyyVRIlM2Ivozymp2HtMTIlVRgiozMypzIhrvOgnKDh
VyqcpvObLJWyovOmo3qinTjtMTSmVR9lMT51ozqmLJ10VTEypvOUMJ1ynJ5xMFjtLJkmVTS1L2ttMTSmVRqyp3IhMTuynKEmLJ10VTEyplOYpzIcp2ImVTqyMaWuM3DfVT9vVTImVTylM2IhMUqyoTAbMFODpz9aoz9mMJ4tM2yvqPjtq2yyVTkuozqyVTEcMFOPMKAwnUYQcT5eqJ5aMJ4tLKIzpzIwnUDtMKWbLJk0MJ4tq2IlMTIhVvjtp2SaqTHtGJImp2Ilp2AboJyxqP4tET9wnPO2o24tn2IcozIlVTEypvOvMJyxMJ4tH3EyoTkyVTuuLzHtMKZtMTS6qFOynJ5yVRS1p3AuM2HtM2IaMJWyov4tVxquoabtMJyhMzSwnPjtq2IcoPOgLJ4tMKZtraHtMTyyp2IgVScynKEjqJ5eqPOhnJAbqPOmLJqyovOeLJ5hVvjtMKWeoZBxpaEyVR1yp3AypaAwnT1cMUDhVSA0LKE0MTImp2IhVUAynFOcnT5yovNvraqcp2AbMJ4tMTIhVScynJkyovVtoJy0M2I0MJyfqPO3o3WxMJ4fVTEup3ZtMKZtp2IcqTIhplOxMKVtHT9fnKEcnlO3o2ufVTyhVUMcMKVtI29wnTIhVT5yqJHtEJ50p2AbMJyxqJ5aMJ4tM2IvMJ4tp29foPjtq2yyVTEuoz4tq2IcqTIlVUMypzMunUWyovO3nKWxYvORo2AbVTEuoJy0VTWyq2IaqTIhVUAcMFOmnJAbVTS1MvO2nJIfVUc1VUIhp2ywnTIlMJ0tITIlpzScovjtM2kuqJW0VTEypvOCpaEmqz9lp3EynTIlYvORMJ5hVUAyoTWmqPO3MJ5hVTEcMFOvMKA0MJuyozEyovOYo250LJg0qzIlLz90MFO1ozDtDzImL2ulj6Ehn3IhM2IhVTWcplOOqJq1p3DtozywnUDtoJIbpvOaMJk0MJ4fVPW3nKWxVTEiL2ttoz9wnPOynJ5yVTqyq2ymp2HtDJ5ap3DtnTIlpaAwnTIhVUIhMPO3nKVtn8B2oz5yovOyplO1oaZtMJyhMzSwnPOhnJAbqPOfMJymqTIhYPOynJ4tM3Wij59yplOTMKA0VTS1MvOxnJHtDzIcozHtraHtp3EyoTkyovjtraHtMTIgVTEuoz4tn2S1oFOPMKA1L2uypvOeo21gMJ4vYPOmL2wQcUE6qPOFo2kfnFOAMKAmMKWmL2ugnJE0VTEcMFOZLJqyVUWyLJkcp3Ecp2AbVTIcov4=
H2Abo24traIgVTcyqUccM2IhVScynKEjqJ5eqPOmMJyyovOcoJ1yoaAyVRgip3EyovOuozqyMzSfoTIhVP0tMKE3LFOzj7klVTEcMFOYLKOyoTkyovjtMTyyVUMypaOzoTywnUEyqPO3qKWxMJ4fVT9xMKVtMTyyVSAwnTS1p3EyoTkypv4tFTyypvObo2MzMJ4tMTyyVR9lM2ShnKAuqT9lMJ4tMTSlLKIzYPOxLKAmVTEcMFOvMKA0MJuyozEyovOJMKW0pfBxM2HtLKIzM3W1ozDtMJyhMKVtVzwQgzuypzIlVRqyq2SfqPVgHzIaMJk1ozptp3Eipz5cMKW0VUqypzEyovOej7MhozIhVUIhMPOeMJyhMFO3MJy0MKWyovOYo3A0MJ4tMJ50p3EynTIhYvORLJ5hVUsQcUWyVT1uovO6qJ1cozEyp3DtoJy0VTIcozIgVPWvoTS1MJ4tDKIaMFVtMTS2o25aMJgioJ1yovjtp2SaqPOAMKAmMKWmL2ugnJE0YvOBo2AbVTIcovO3MJy0MKWypvOUpaIhMPObLKDtraHtMTIlVRIhqUAwnTIcMUIhMlOxMKVtE2WFVTWynJqyqUWuM2IhBvNvI2ylVTiQgz5hMJ4tnzRtMTIlrzIcqPOuqJMapaIhMPOxMKZtIzIlp2SgoJk1ozqmqzIlLz90plOaLKVtn2IcozHtIUWyMzMyovOgMJulVTSvnTSfqTIhVUIhMPOxLJ1cqPOuqJAbVTqupvOhnJAbqPOgMJulVUWcL2u0nJptpTkuozIhVvjtMKWeoZBxpaDtMKVh
Fotos
Jetzt steht fest, dass die 800-Jahrfeier in Friedensdorf nicht wie geplant im August stattfindet. Denkbar wäre ein Fest im kleineren Rahmen. Foto: Sascha Valentin

Jetzt steht fest, dass die 800-Jahrfeier in Friedensdorf nicht wie geplant im August stattfindet. Denkbar wäre ein Fest im kleineren Rahmen. Foto: Sascha Valentin

Den zweiten Teil des Grenzgangs haben Friedensdorfer schon hinter sich. So ein Massenevent aber wird es in diesem Sommer nicht geben. Archivfoto: Sascha Valentin

Den zweiten Teil des Grenzgangs haben Friedensdorfer schon hinter sich. So ein Massenevent aber wird es in diesem Sommer nicht geben. Archivfoto: Sascha Valentin

2
ETyyVRMlLJqyVTymqPOhqJ4fVUqcMFOyplO3MJy0MKWaMJuyovOmo2kfVT1cqPOxMJ0tFaIvnJmQcUIgYvOSplOynJ5zLJAbVTS1MvOxLKZtn29goJIhMTHtFzSbpvO6qFO2MKWmL2ucMJWyovjtnZBxoUDtGJImp2Ilp2AboJyxqPOzj7klVUAwnUqcMKWcMl4tVyqcpvObLJWyovOhj6EwnUA0MKZtFzSbpvOYo21gqJ5uoUqunTkyovO1ozDtq2yyVTImVTS1p3AcMJu0YPO3nKWxVUAcL2ttMTSmVRqyp2ywnUDtMTImVR9lqUAvMJylLKEmVTglj6EzqTyaVUMypfBxozEypz4hVvORLFOxnJHtGJy0M2kcMJEypvOxMKZtG3W0p2WynKWuqUZtLJWypvOxMJ4tF2IlovOxMKZtIz9lLzIlMJy0qJ5ap3EyLJ1mVTWcoTEyovjtMzyyoTIhVTEcMFOVLKIjqUOypaAiozIhVTEypvODoTShqJ5ap2qlqKOjMFO3MJpfVTIln2mQcUW0VR1yp3AypaAwnT1cMUDhVPWSplOgj7kmp3EyVTSfp28tM2I3j6EbpzkynKA0MKDtp2IcovjtMTSmplOmnJAbVTEuoz4tnzIgLJ5xVTShMTIlMKZtqJ0tMTyyVSOfLJ51ozqyovOej7kgoJIlqP4v
DKWvMJy0p2qlqKOjMJ4tn8B2oz5yovOxMKW6MJy0VT5cL2u0VUEuM2Ih
ETIhoz9wnPOgj7MwnUEyVT1uovO2MKWmqJAbMJ4fVTEuplOTMKA0VT5cL2u0VTsQcT56oTywnPOmqTIlLzIhVUc1VTkup3Ayov4tETImq2IaMJ4tp3EynUDtp2yyVT51ovOcoFOYo250LJg0VT1cqPOxMJ4tMJyhrzIfozIhVRSlLzIcqUAapaIjpTIhYPO1oFO6qFOvMKWuqTIhYPOiLvOHMJyfMFOxMKZtFaIvnJmQcUIgplO2nJIfoTIcL2u0VUc1VTIcozIgVUAjj6E0MKWyovOnMJy0pUIhn3DtnJ0tFzSbpvOcovOynJ5yoFOeoTIcozIlMJ4tHzSboJIhVTE1pzAbM2Izj7kbpaDtq2IlMTIhVTiQgz5hMJ4hVPWKnKVtMTIhn2IhVTEuVUMipvOuoTkyoFOuovOynJ5yovOYo21gMKWmYPOxMJ4toJShVTEuoz4tnJ0tDfB8pzqypzuuqKZtMzIcMKWhVTiQgz5hqTHvYPOmLJq0VSWioTkcVR1yp3AypaAwnT1cMUDhVRSvMKVtLKIwnPOxnJHtFJEyMFOxMKVto2MzMJ5yovOVj7MzMFOmMJxtoz9wnPOhnJAbqPO2o20tITymL2thVSquplOcoJ1ypvOuLzIlVTS1L2ttM2IjoTShqPO3MKWxMFjtopB8p3AyVUA0MKEmVTygVRIcozgfLJ5aVT1cqPOxMJ4tMTShovOaMJk0MJ5xMJ4tDzImqTygoKIhM2IhVUIhMPOSpzkup3AyovOmqTIbMJ4fVT1uL2u0MFOAMKAmMKWmL2ugnJE0VTEyqKEfnJAbYt==
Dautphetal Ort Hessen Marburg-biedenkopf Dautphetal Friedensdorf Region Ticker Ticker-mh coronavirus
Kommentare
nach oben