Fronten sind verhärtet

Die Firma Pure New Energy (PNE) plant auf einer 401 Hektar großen Fläche zwischen Herzhausen, Diedenshausen, Sinkershausen und Runzhausen sechs Windräder mit einer Nennleistung von jeweils 5,5 Megawatt zu errichten. Der Stromertrag würde laut dem Investor ausreichen, um 23 000 Haushalte zu versorgenDie Gesamthöhe der einzelnen Anlage sollen bis zur Rotorspitze 240 Meter betragen. Wie Fabian Stöhr von PNE mitteilte, sind die naturschutzfachlichen und technischen Untersuchungen für das Genehmigungsverfahren bereits in den vergangenen beiden Jahren gelaufen. Vor einer Woche hat PNE den Genehmigungsantrag gestellt. "Wir rechnen Ende 2021 mit der Genehmigung, sodass die Anlagen dann Ende 2022 in Betrieb gehen könnten."

Der zweite Windpark soll zwischen Erdhausen, Rodenhausen und Rollshausen entstehen. Hier ist die Firma Enercon der Projektierer. Wie deren Vertreter Carsten Kropp mitteilte, seien mehrere Bauabschnitten geplant. Der erste umfasst zunächst drei Windräder zwischen Erdhausen und Rodenhausen. Sie haben jeweils eine Nennleistung von 4,6 Megawatt und sind 246 Meter hoch. Die drei Räder sollen laut Betreiberangaben rund 4000 Haushalte mit Strom versorgen und jährlich 4,6 Tonnen Kohlendioxid einsparenDen Genehmigungsantrag will Enercon im Herbst dieses Jahres einreichen. Das Unternehmen rechnet 2022 mit der Inbetriebnahme.