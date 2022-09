FSV Buchenau setzt weiter auf Doppelspitze

Die Vorsitzenden Tobias Freund (r.) und Armin Tiemann (2.v.l.) ehren verdiente Mitglieder im FSV Buchenau: Ulrich Schneider (v.l.), Holger Gönner, Ulrich Muth und Julian Pfeiffer. Foto: Lothar Dönges

DAUTPHETAL-BUCHENAU - Der FSV Buchenau hat einen "neuen und fast 'alten' Vorstand". In der Jahreshauptversammlung des Vereins wurden Tobias Freund und Thomas Pracht als "Doppelspitze" und damit Vorsitzende gewählt. Ralf Freund wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden ernannt.

Neu in dem Trio an der Vereinsspitze ist Thomas Pracht. Er folgt auf Armin Tiemann, der sechs Jahre Vorsitzender bei den Lahnlustlern war und auf eigenen Wunsch sein Amt zur Verfügung stellte.

Tiemann wurde von Tobias Freund mit einem Geschenk und einem Rückblick auf seine Verdienste in dem Verein verabschiedet. Sein Wirken gemeinsam mit den weiteren Vorstandsmitgliedern der Lahnlustler fasste Tiemann noch einmal in einer emotionalen Rede zusammen.

Optimistischer Blick

auf die laufende Saison

Rückblick und Ausblick: In seinem Rückblick auf die vergangenen beiden Jahre ging Tobias Freund auf das schon zweimal aufgrund der Pandemie und des Grenzgangfestes verschobene Vereinsjubiläum zum 100. Geburtstag des FSV Buchenau in 2021 ein. Geplant ist jetzt im Bürgerhaus eine Feierstunde am Vormittag des 11. Februar 2023 und abends eine Unterhaltungsveranstaltung mit Live-Musik. Vorgesehen ist außerdem im Sommer ein Fest in der Dorfmitte.

Im sportlichen Bereich zeigte sich Freund mit dem Abschneiden der beiden Seniorenmannschaften in der A-Liga Biedenkopf und der dazu gehörenden Reserverunde zufrieden. Der aktuellen Saison sieht er optimistisch entgegen - nicht zuletzt durch die Arbeit der beiden Trainer Ulrich Brunet (wie bisher) und Enrico Zucca (neu).

Das galt auch für die Frauenmannschaft, die trotz vieler schulischer und Ausbildungsprüfungen in der zurückliegenden Saison einen guten vierten Platz in der B-Liga belegt habe. Freund rief interessierte junge Frauen auf, sich dem Team anzuschließen. 38 Spieler setzte der FSV Buchenau in der Meisterschaftsrunde 21/22 in der ersten Mannschaft ein, sogar 41 Spieler in der zweiten Mannschaft. Spielausschussvorsitzender Ulrich Freund begründete dies mit der Pandemie und den Feierlichkeiten im Ort. "Wir hatten jede Woche andere Aufstellungen", so Freund. "Wird dies besser, bin ich für die laufende Saison optimistisch."

Von annähernd hundert aktiven Jugendlichen sprach Jugendwart Jan Weigand, die in der kommenden Saison in zehn Mannschaften von den Bambinis bis zur A-Jugend und zum Teil in Spielgemeinschaften mit anderen Vereinen unterwegs sind.

Wahlen: Vorsitzende: Tobias Freund, Thomas Pracht, stellvertretender Vorsitzender: Ralf Freund, Kassierer: Hartmut Weigand, Schriftführerin: Heike Freund, Stellvertreterin: Elke Veit, Beisitzer: Florian Kamm, Spielausschussvorsitzender: Ulrich Freund. Ihn unterstützen Tobias Freund und Jan Weigand, Platzwarte: Ulrich Freund, Karl-Heinz Veit, Robert Koch, Bernd Prior und Andreas Brückmann. Jugendausschuss: Julia Werner und Jan Weigand (Vorsitzende), Melanie Werner (Stellvertreterin), Jens Runkel (Kassierer) und Corinna Hövelberend (Schriftführerin).

"100 plus zwei" wird

im Jahr 2023 gefeiert

Die Abteilung der Alt-Herren-Fußballer trifft sich zu ihrer Mitgliederversammlung am Freitag, 11. November, um 19 Uhr im Sportheim.

Den 39 Mitglieder zählenden Förderkreis des FSV Buchenau führen Jörg Saffrich als Vorsitzender, Bernd Weigand als Stellvertreter und Schriftführer, Egon Wege als Kassierer sowie Wolfgang Döring, Hans Moog und Eckhard Pfeufer als Beisitzer. Saffrich rief die Fußballfreunde dazu auf, sich dem ausschließlich die Jugendarbeit unterstützenden Förderkreis für den Mindestbeitrag von einem Euro/Monat anzuschließen.

Ehrungen: Ehrenmitglieder (50 Jahre Mitgliedschaft): Ulrich Muth und Ulrich Schneider. Goldene Ehrennadel (40 Jahre Mitgliedschaft): Holger Gönner, Hans Moog, Gerhard Dönges, Julian Pfeiffer, Markus Brössel und Michael Veit. Silberne Ehrennadel (25 Jahre Mitgliedschaft): Lars Heerdegen und Jonathan Pracht.