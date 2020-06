Gartenhütte in Buchenau abgebrannt

In Dautphetal-Buchenau ist am Mittwochabend eine Gartenhütte abgebrannt. Symbolfoto: Harald Kaster

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DAUTPHETAL - Ein Feuer ist am Mittwochabend in einer Gartenhütte im Dautphetal-Buchenau in der Straße Am Bachacker ausgebrochen. Laut Informationen der Polizei liegt die Brandzeit zwischen 20 und 22 Uhr.

Die Hütte grenzte unmittelbar an ein Wohnhaus. Durch das Feuer schmolzen drei Jalousien und eine Glasscheibe platzte. Der Schaden liegt bei rund 2000 Euro. Die Hausbewohner blieben unverletzt.

Da in der abgebrannten Gartenhütte weder elektrische Geräte lagerten, noch ein Stromanschluss bestand, schließt die Polizei eine technische Ursache aus. Als Brandursache blieben daher laut Polizei nur vorsätzliche oder fahrlässiger Brandstiftung. Hinweise nimmt die Kripo Marburg unter 06421-4060 entgegen.