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Mittwoch, 25.03.2020 - 06:00
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Gekündigte Mitarbeiter klagen über unbezahlte Überstunden

Während das Ringen um eine mögliche Reaktivierung im Insolvenzverfahren der Dautpher Firma Manthei weitergeht, erheben ehemalige Mitarbeiter Vorwürfe.

Klaus P. Andrießen: Redakteur Gladenbach
Von Klaus P. Andrießen
Redakteur Gladenbach

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