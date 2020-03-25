Mittwoch,
25.03.2020 - 06:00
2 min
Gekündigte Mitarbeiter klagen über unbezahlte Überstunden
Während das Ringen um eine mögliche Reaktivierung im Insolvenzverfahren der Dautpher Firma Manthei weitergeht, erheben ehemalige Mitarbeiter Vorwürfe.
Von Klaus P. Andrießen
Redakteur Gladenbach
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