Gerd Hartmann aus Dautphe 40 Jahre im Heck & Becker-Team

Arbeitsjubiläum bei Heck & Becker (v. l.): Geschäftsführer Martin Baumann, Gerd Hartmann, Betriebsratsvorsitzender Frank Koch und der stellvertretende Montageleiter Stefan Burk. Foto: Heck & Becker

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DAUTPHETAL-DAUTPHE - Gerd Hartmann aus Dautphe blickt bei der Firma Heck & Becker auf eine 40-jährige Betriebszugehörigkeit zurück. Er sei seit seiner Ausbildung zum Stahlformenbauer im Bereich Handarbeit tätig, berichtet das Unternehmen in einer Pressemitteilung. In dieser Sparte des Formenbaus übernehme er alle Arbeiten für Druckgießformen, wie Polieren, Passen, Tuschieren und Endmontage. Er verfüge über langjährige Erfahrung sowie ein außerordentlich hohes Fachwissen. Hartmann sei auch häufig zum Arbeitseinsatz bei Kunden im Ausland gewesen. Er gebe sein Fachwissen an jüngere Mitarbeiter weiter und leiste so einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zur Weiterbildung.

Im Rahmen einer Feierstunde wurde Gerd Hartmann für seine 40-jährige Betriebstreue geehrt. Unter anderem erhielt er eine Urkunde der IHK Dillenburg, einen Präsentkorb sowie ein Geldgeschenk. Zu den Gratulanten zählten neben dem Geschäftsführer Martin Baumann auch der Betriebsratsvorsitzende Frank Koch, der Betriebsleiter Ralf Fett sowie der stellvertretende Montageleiter Stefan Burk.