Gericht: Dautphetaler hat den Drogen abgeschworen

CTV+ERSIISOVEIEOGP9ADIWPIIWUYvN8Y2V+I2IaMJ4tEUWiM2IhnTShMTIfplO1ozDtDzImnKE6VTIcozIlVTqlj7oQa2IlMJ4tGJIhM2HtDzI0j6E1LaIhM3AgnKE0MJjtnKA0VTIcovNlAl1dj6EbpzyaMKVtETS1qUObMKEuoTIlVUc1VTIcozIgVRcunUVtFTSzqPO2MKW1paEynJk0VUqipzEyov4tI2IaMJ4tMJyhMKVtj6E1j59ypaA0VTsQiT5mqTyaMJ4tH296nJSfpUWiM25ip2Htq3IlMTHtMTyyVSA0pzSzMFOdMJEiL2ttraIlVRWyq8BxnUW1ozptLKImM2ImMKE6qP4=
H3EuLKEmLJ53j6EfqTyhVRcuozyhLFODpzymqTjtq2SlMvOxMJ0tDJ5aMJgfLJq0MJ4tqz9lYPO6q2ymL2uyovNlZQR3VUIhMPNlZQR4VT1cozEyp3EyoaZtZGLtGJSfVTI0q2RtLJAbqPOvnKZtozI1ovOUpzSgoFOQLJ5hLJWcplO2MKWeLKIzqPO6qFObLJWyov4tETSlj7kvMKVtnTyhLKImVUq1pzEyovOvMJxtMJyhMKVtI29boaIhM3AxqKWwnUA1L2u1ozptnJ0tETI6MJ1vMKVtZwNkBPO6qJEyoFOgMJulVTSfplN2ZlOUpzSgoFOxnJImMKVtEUWiM2Htp293nJHtDJ1jnTI0LJ1cozHtqJ5xVRkGEPOaMJM1ozEyovjtq2SmVTkuqKDtDJ5eoTSaMFOyLzIhMzSfoUZtraIgVSMypzguqJLtLzImqTygoKDtq2SlYvORLKYQiTWypvObnJ5uqKZtq3IlMTIhVTI0q2RtZGDjZPOSqKWiVRWupzqyoTDtp2ywnTIlM2ImqTIfoUDh
ETIlVRShM2IeoTSaqTHtrzIcM3EyVUAcL2ttq2IcqTqynTIhMPOaMKA0j6EhMTyaYvOSpvObLJWyVUAynJ5ypacynKDtp2IfLaA0VTgioaA1oJyypaDtqJ5xVTIcozIgVRWyn2ShoaEyovjtMTIlVR1upzybqJShLFOaMJqyovOGL2ugMKW6MJ4tozIboJIhVUqioTk0MFjtraIgVSAyoTWmqTgip3EyoaOlMJymVT1cqUMypaAipzq0YvOSplOmMJxtLJWypvOhnJAbqPOmolOiMaDtqJ5xVUAiVUMcMJjtM2I3MKAyovjtLzI0MKIypaEyVTIlYt==
H2ywnTIlM2ImqTIfoUEyplOUMJkxVQkvpvNiCzqynZB2paDtMTIlVRkyLzIhp2qyMfBxnUW0nJ4=
ETIlVPWYqJ5xMFVtLzImqZBxqTyaqTHtMTSmYPOyplOmMJyyovOiMaDtoaIlVUc3MJxtLzymVTElMJxtE3WuoJ0tM2I3MKAyov4tFJ5mM2ImLJ10VTuuLzHtMKVtq29boPOyqUquVQDjZPOSqKWiVTShVTEyovNlAl1Xj6EbpzyaMJ4tM2I6LJufqP4=
ETSmVUAcL2uypzqyp3EyoTk0MFOUMJkxYPOmolOxMKVtDJ5aMJgfLJq0MFjtnTSvMFOhnJAbqPOcnT0fVUAiozEypz4tp2IcozIlVRkyLzIhp2qyMfBxnUW0nJ4tM2Ibj7MlqPjtq2SmVTEcMKAyVTIvMJ5zLJkfplOaoTS1LzuuMaDtLzImqZBxqTyaqTHfVUAcMFObLJWyVTImVZB8LzIlVTIcozIhVTmQcT5aMKWyovOnMJy0pzS1oFOuozqyp3OupaDtqJ5xVTyhVTybpzIgVRgfMJyxMKWmL2ulLJ5eVTyhVTIcozIgVRqfLKZtLKIzLzI3LJulqP4tFJulVRMlMKIhMPObj6E0qTHtE2IfMPOcovOynJ5yovOGL2u1nTgupaEiovOaMJkyM3DhVREup3ZtMTyyp2IlVTWynFOxMKVtEUIlL2umqJAbqJ5aVUOlLJg0nKAwnPOfMJIlVUqupvjtMKWeoZBxpaEyVTEypvORLKI0pTuyqTSfMKVtoJy0VTEyoFOYLKIzVTIvMJ4tMTIlVTqyMaIhMTIhMJ4tM3YQgfBsMKWyovOAMJ5aMFjtMTyyVUc1VTIcozIgVRqlo8BsqTIcoPOzj7klVTybovOmMJkvp3DtLzImqTygoKDtq2SlYt==
ZGtjZPOSqKWiVTqynTIhVTShVQkvpvNiCvWRnJHtEzkyL2gyozYQiTufMKVv
Vx1ynJ4tGJShMTShqPObLKDtLKImVTEypvOGLJAbMFOaMJkypz50VvjtLzI0o250MFOJMKW0MJyxnJqypvOHnT9gLKZtH3ElMJAeMKVtqJ5xVTkyM3EyVTEyoFOUMKWcL2u0VRWyp2AbMJyhnJq1ozqyovQQiTWypvOhMJquqTy2MFORpz9aMJ50MKA0plQQiTWypvOxnJHtoTI0raEyovOAo25uqTHfVUAiq2yyVUc1VTIcozIlVSOmrJAbo3EbMKWupTyyVUMipv4=
VxImVTuypaWmL2u0VTqlo8BsMFOVLKWgo25cMFO6q2ymL2uyovOgnKVtqJ5xVTEypvOTpzS1VSA0LJS0p2Shq8BxoUEcovVfVTWyqT9hqTHtMTIlVSWyL2u0p2Shq2SfqPOxLJ5hVTyhVUAynJ5yoFODoZBxMT95MKVhVSOlnKA0oPObLKE0MFO3nJHtMKVtMJyhVRcunUVtMfB8pvOynJ5yovOgnJ5xMKWmL2u3MKWyovOTLJkfVTWyLJ50pzSaqP4tDzI3j6EbpaIhMlOmMJxtMfB8pvOxMJ4tozywnUDtIz9lLzImqUWuMaEyovOcovOdMJEyoFOTLJkfVT3QgzqfnJAbYPObLJWyVTIlVTEiL2ttDKWvMJy0YPOynJ5yVTMyp3EyVRWyrzyynUIhMlO1ozDtp2ywnPO2o24tMTIhVRElo2qyovOaMJmQgaA0Yt==
ETIgVTMioTq0MFOxLKZtE2IlnJAbqPO1oaEypvOJo3WmnKE6VUMiovOFnJAbqTIlVREioJyhnJftDzImqPOhLJAbVUAynUVtn3IlrzIlVRWypzS0qJ5aYvOSplOaoTS1LaEyVTEyoFOOozqyn2kuM3EyovOuqJAbYPOxLKAmVTEcMFOaMJM1ozEyozIhVRElo2qyovO6qJ0tM3YQgfBsqTIhVSEynJjtLJkmVSMipaWuqPOzj7klVTEyovOSnJqyozgioaA1oFOxLFO3LKWyov4tVxIcozHtM8B8oaA0nJqyVSAirzyuoUOlo2qho3AyVUA0MJu0VTucMKVtLKKQa2IlVSc3MJyzMJjvYPOmolOxMKVtIz9lp2y0rzIhMTHh
ETSmVRIcoaAyqUcyovOynJ5yplOPMKsQcTulqJ5ap2uyoTMypaZtq2yyVUMiovODpzymqTjtM2Izo3WxMKW0VUAynFOuqJAbVT5cL2u0VT7QgaEcMl4tVxywnPO3j7kmp3EyVT5cL2u0YPO3LKZtMTIlVT5iL2ttLzI3nKWeMJ4tp29foUEyVvjtp28tDzImqP4tDJkmVRWyq8BxnUW1ozqmLKIzoTSaMFOgqKAmVTEypvOJMKW1paEynJk0MFOdMJEiL2ttZGtjZPOSqKWiVTShVTEcMFOGqJAbqTucoTMyVPWRnJHtEzkyL2gyozYQiTufMKVvVUcunTkyov4=