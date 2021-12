Gespann sorgt für Kettenraktion

Jetzt teilen:

DAUTPHETAL - Ein Auto mit Anhänger biegt unter Missachtung einer durchgezogenen Linie und trotz Gegenverkehrs nach links auf einen Parkplatz ab und erzwingt dadurch ein Bremsmanöver des Gegenverkehrs: Durch dieses plötzliche Bremsung passierte dann ein Auffahrunfall. Der Fahrer des abgebogenen Gespanns entfernte sich vom Unfallort. Die Polizei Biedenkopf sucht nun Zeugen dieses Unfalls, der sich am Freitag, 10. Dezember, gegen 15 Uhr auf der Bundesstraße 453 zwischen Mornshausen und Herzhausen ereignete.

Der Wagen mit Anhänger - mehr ist leider zu dem Gespann derzeit nicht bekannt - fuhr dabei Richtung Herzhausen und bog links auf den Parkplatz ab. In die entgegengesetzte Richtung unterwegs waren eine 33 Jahre alte Frau in ihrem roten Renault Megane und ein 30 Jahre alter Mann in einem blauen Opel Insignia Kombi.

Wegen des Linksabbiegers bremste die 33-Jährige stark ab. Der 30-Jährige fuhr mit seinem Kombi ins Heck des Renaults.

An den beiden nach der Kollision nicht mehr fahrbereiten Autos entstanden jeweils hohe Schäden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Fahrer selbst blieben unverletzt.

Wer kann Angaben zu dem abgebogenen Gespann machen? Die Polizei Biedenkopf, Telefon 0 64 61-9 29 50, nimmt Hinweise zu dem Unfall entgegen.