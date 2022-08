GPS-Spur führt Schatzsucher zum Paddelteich

Mit Schatzkarte und GPS-Gerät folgen die Ferienspielkinder der ausgelegten Spur und stoßen dabei immer wieder auf Hinweise und Aufgaben. Foto: Sascha Valentin

DAUTPHETAL-DAUTPHE - Die Dautphetaler Ferienspielkinder sind unter die Schatzsucher gegangen. Acht von ihnen sind zusammen mit Matthias Frank vom CVJM Dautphe der Fährte eines in den Wäldern verborgenen Geheimnisses gefolgt - anhand von GPS-Koordinaten. Frank ist nämlich passionierter Geocacher und will seine Begeisterung dafür auch bei den Kindern wecken. Dafür hatte er extra eine Schatzkarte mit Hinweisen und Aufgabe gedruckt, denen die Kinder auf ihrem Weg folgen mussten. Der wiederum ergab sich durch die verschiedenen Punkte, die die Schatzsucher mit ihren GPS-Geräten anlaufen mussten. Nach einer kurzen Einweisung am Freibad machte sich die Gruppe auf den Weg - angeführt jeweils von einem Zweierteam an der Spitze, das die Richtung vorgab. Erreichten sie einen der markierten Punkte, mussten sie den Anweisungen auf der Schatzkarte folgen, wobei als Ergebnis jeweils eine Zahl herauskam. Einmal war zum Beispiel nach einer schwarzen Zahl auf weißem Grund gefragt, die sich irgendwo in der Nähe des ersten Caches befand.

Hinweis mit Angel

aus den Bäumen fischen

Ein anderes Mal mussten sie die Entfernung bis zum Jugendlager eintragen oder die Buchstaben des Namens eines Berges zählen, auf den auf einem Schild hingewiesen wurde. Dabei befanden sich die Hinweise jedoch keineswegs immer nur in Augenhöhe. Teilweise waren diese in den Bäumen versteckt und mussten mit einer Angel, die Matthias Frank mitgebracht hatte, aus den Ästen gefischt werden. "Alle Hinweise führen am Ende zum Paddelteich, wo der Schatz versteckt ist", erklärte Frank. Dieser konnte jedoch nur mit der richtigen Zahlenkombination geborgen werden, die die Kinder sich auf dem Weg durch das Lösen der verschiedenen Aufgaben erarbeiten mussten. "Klar, das ist kein großer, kostbarer Schatz, der da auf die Kinder wartet", betonte Frank. Das Spannende am Geocaching sei ja eher herauszufinden, wie und wo die einzelnen Caches versteckt sind. Die Route, die die Ferienspielkinder ablaufen mussten, hatte übrigens Franks Tochter Lea ausgelegt. Das Interesse an der Veranstaltung war erneut groß, wie Frank sagte. "Wie im vergangenen Jahr hatten wir wieder 20 Anmeldungen." Weil er aber nur vier GPS-Geräte besitze, könnten nur acht Kinder an der Schatzsuche teilnehmen. Aber denen habe es mächtig viel Spaß gemacht.