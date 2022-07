Grenzgang in Buchenau startet

Das engere Komitee des Grenzgangvereins Buchenau. Vorne stehen Mohr Jens Wege, die beiden Wettläufer Niklas Reisch (l.) und Lars Heerdegen sowie die beiden Sappeure Volker Hedderich (l.) und Thomas Pracht; in der Mitte dahinter Bürgeroberst Mark Noll. Foto: Sascha Valentin

DAUTPHETAL-BUCHENAU - Die Vorbereitungen für den Grenzgang in Buchenau sind am vergangenen Wochenende auf die Zielgerade eingebogen: In einem gemeinsamen Arbeitseinsatz banden die Frauen und Mädchen der Gesellschaften aus Tannenzweigen die Girlanden, die zum Fest die Straßen im Dorf schmücken. Auf dem Platz gegenüber dem Vereinshaus gingen sie über mehrere Stunden ihrer Handarbeit nach und verarbeiteten mehrere Anhängerladungen voller Tannenzweige.

Das Fest beginnt am Donnerstagabend um 18 Uhr mit Böllerschießen vom Burgberg. An eine kurze Gedenkfeier am Ehrenmal schließen sich Kommers und Volksfest auf dem Festplatz an. An diesem Abend, an dem die "Hinkelbächer Musikanten" für Stimmung sorgen, haben Besucher freien Eintritt. Um 23 Uhr ist im Festzelt Schluss, damit am nächsten Tag auch alle 16 Gesellschaften sowie die übrigen Besucher frühmorgens zum Marsch über die Grenze antreten können.

Wecken ist für 5.30 Uhr vorgesehen

Der Tag startet nämlich um 5.30 Uhr mit Wecken und Böllerschießen. Nach der Begrüßung am Rathaus (6.30 Uhr) startet gegen 7 Uhr der Marsch über die Grenze bis zum Frühstücksplatz "Ebenheit". Von dort geht es weiter um 13 Uhr. Um 17 Uhr stellen sich die Grenzgänger zum gemeinsamen Gang zum Festplatz auf, wo ab 17.30 Uhr die Blaskapelle "Charivari" wie 2013 zum Tanz aufspielt. Besucher zahlen an diesem Abend acht Euro. Schluss ist eine halbe Stunde vor Mitternacht.

Noch reibungsloser geht es morgens meist am zweiten Grenzgangtag zu. Die Zeiten sind wie gehabt: 5.30 Böller, 6.30 Uhr Begrüßung, 7 Uhr Abmarsch, diesmal jedoch zum Frühstücksplatz "Dornochsenberg". Um 13.30 Uhr geht es zurück ins Dorf. Das Abendprogramm beginnt eine Stunde später als am Vortag. Ab 18.30 Uhr ist die Oktoberfestband "Münchner Gaudiblosn" verpflichtet. Wer sie hören will, zahlt zehn Euro Eintritt. Da die Beteiligten ausschlafen können, ist erst irgendwann am Sonntagmorgen Schluss.

LANGE TRADITION .Die Ursprünge des Grenzgangs in Buchenau reichen bis ins 17. Jahrhundert zurück. Ursprünglich diente er dem Zweck, die Grenze des Ortes zu sichern. Erstmals dokumentiert ist ein behördlich angeordneter Grenzgang in Buchenau für das Jahr 1665. .Mit dem Setzen von Grenzsteinen verlor er seine ursprüngliche Bedeutung, lebte aber als Volksfest weiter. Erstmals schriftlich erwähnt ist eine Veranstaltung dieses Charakters im Jahr 1886. Damals wurde auch der Grenzgangverein gegründet. .Zu den anderen Grenzgängen im Landkreis bestehen diverse Parallelen, etwa die Symbolfiguren: Mohr, Wettläufer und Sappeure. Es gibt aber auch Unterschiede, beispielsweise wird in Buchenau am Grenzstein "gehopst" und nicht "gehuppcht". Zudem sprechen die Buchenauer vom "Grenzgangverein". 16 Gesellschaften .In 16 Gesellschaften kommen die Buchenauer Grenzgänger zusammen. Es gibt fünf Männerschaften (Muth, Damm, Lahnlust, Nassauer, Budchersch) und drei Frauenschaften (Muth, Damm Nassauer). Hinzu kommen zwei Burschenschaften (Muth, Damm) und zwei Mädschenschaften (Muth, Damm). Schließlich bestehen vier gemischte Gesellschaften (Grenzgangreiter, Elmshausen, Klippebach, Hornberg).

Ortsdurchfahrt am Sonntag gesperrt

Anders als beispielsweise in Biedenkopf gehört in Buchenau ein Festzug zum Grenzgang. Er stellt sich um 13 Uhr auf, startet um 14 Uhr und endet am Festplatz. Dort sind die Musikgruppen nochmals auf der Bühne zu hören. Der Eintritt kostet, abends wieder mit "Münchner Gaudiblosn", acht Euro. Am Montag klingt der Grenzgang mit Frühschoppen, Volksfest, Tanz und einem bekanntermaßen bunten Programm aus. An diesem Tag ist der Eintritt wieder frei. Wer für alle Tage gerne ein Dauerticket lösen möchte, bekommt es für 20 Euro. Wichtig zu wissen: Zu den Frühstücksplätzen geht es nur zu Fus oder ab 8.15 Uhr ab der Dorfmitte mit dem Bus. Eine Fahrt kostet vier Euro. Angesichts der seit Wochen dauernden Trockenheit herrscht im Wald für alle Teilnehmer ein absolutes Rauchverbot.

Wer von auswärts kommt und einen Parkplatz benötigt, wird am Bürgerhaus sowie am Kindergarten in der Rothenbergstraße fündig. Allerdings gelangt er nur vor 6 Uhr und nach 7 Uhr dorthin. Parkplätze gibt es zudem - und jederzeit - am Festgelände. Am Sonntag ist die Bundesstraße 62 wegen des Festzugs von 13 bis 17 Uhr komplett gesperrt. Wer am Bürgerhaus oder am Kindergarten parken will, muss das vorher erledigen.

Auf den Frühstücksplätzen können sich nicht organisierte Grenzgänger bei einer der Gesellschaften "einkaufen". Sprich: bei ihnen unter die Fahne gehen. Sie erhalten ein Emblem und Getränke ohne Limit. Die Gesellschaften haben sich auf einheitliche Beträge verständigt: Am Freitag sind es 20 Euro, am Samstag 25 Euro.