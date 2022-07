Grenzgang: Mit guter Laune in den zweiten Tag

Tausende Menschen krabbeln am zweiten Tag des Buchenauer Grenzgangs die Böschung zu B 62 hoch. Foto: Hartmut Bünger

DAUTPHETAL - In bester Laune hat Bürgeroberst Mark Noll am Samstagmorgen den zweiten Grenzgangtag in Buchenau eröffnet. "Die Stimmung auf der ,Ebenheit' und im Festzelt war grandios", resümierte er den ersten Tag. Die Blaskapelle "Charivari" habe den Grenzgängern am Abend ordentlich eingeheizt. Noll: "Das ist Grenzgang. Das kann man nicht beschreiben. Das muss man miterleben."

Er hoffe, dass der zweite Grenzgangtag genau so viel Spaß für die Grenzgänger bereithalte wie der der erste. Eins könne er dabei versprechen: Der Hinweg zum Frühstücksplatz sei deutlich kürzer. Die Strecke am ersten Tag habe sich doch ordentlich gezogen. "Das hatte ich gar nicht so erwartet", gab der Bürgeroberst zu. Besonders hob Mark Noll hervor, dass die Bürger aus Katzenbach die Buchenauer auf dem Rückweg an der Grenze seit Langem wieder mit einmal mit einem Schnaps begrüßt hätten.

Tausende Menschen genießen nach der ersten Etappe am zweiten Tag die Stimmung am Frühstücksplatz „Dornochsenberg“. Foto: Hartmut Bünger

Der scheidende Bürgermeister Bernd Schmidt (Freie Wähler) lobte den Grenzgang in den höchsten Tönen. Das sei "das schönste Fest, das wir hier feiern können", sagte er. Ein Fest des Miteinanders und der grenzenlosen, riesigen Freude. "Wenn man den Mohr abholt und hier einmarschiert - das ist Gänsehautgefühl pur, das zu erleben", sagte Bernd Schmidt, der in wenigen Tagen nach drei Amtszeiten abtritt.

Der Rathauschef stellte auch die gute Zusammenarbeit im Komitee heraus. "Unheimlich viel" sei ihm dort geschenkt worden. Viel Lob gab's auch für die Symbolfiguren des Grenzgangs. Die Wettläufer seien "Klasse-Jungs", die einen tollen Job machten. Ebenso wie der "Bürger Mohr". "Mach noch ein paar Gesichter schwarz, sie haben's verdient", rief Schmidt Jens Wege zu.

Wie am Vortag erinnerte Mark Noll an den alten Brauch, zum Grenzgang allen alten Streit zu begraben, selbst wenn er sieben Jahre gedauert habe. Dann ging es auf die Grenze. In der Tat gab es nicht so steile Anstiege wie am ersten Tag. Dafür einen Abstieg, der es nach dem Regen in sich hatte.

Spätestens am Frühstücksplatz war aber auch das fast vergessen. Dort feierten dann mehrere Tausend Grenzgänger beim Klang der Kapellen.