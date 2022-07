Grenzgänger in Buchenau kämpfen gegen immer mehr Auflagen

Auch wegen dieser provisorischen Treppe gab es einen Rüffel vom Amt, weil der Splitt darauf nicht in den Wald gehöre. Foto: Sascha Valentin

DAUTPHETAL-BUCHENAU - Fünf Tage nachdem "Mohr" und Wettläufer den Stein und mit ihm den Grenzgang 2020 in Buchenau symbolisch zu Grabe getragen haben, hat das engere Komitee nun eine Bilanz unter das Heimatfest gezogen. Und die fällt, aller Widrigkeiten im Vorfeld zum Trotz, äußert zufriedenstellend aus.

"Wir haben ein sehr schönes und friedliches Grenzgangfest gefeiert und sind am Ende froh, dass wir überhaupt feiern konnten. Über fünf Tage tolle und ausgelassene Stimmung unter den Gästen waren die ganze Mühe im Vorfeld wert", sagt Bürgeroberst Mark Noll rückblickend.

Lange Zeit war nicht klar, ob der Grenzgang überhaupt würde stattfinden können. Das fing schon im Frühjahr 2020 mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie an, die dafür verantwortlich war, dass das Fest zweimal verschoben werden musste, was dem Komitee jede Menge zusätzliche Arbeit bescherte: Bereits geschlossene Verträge musste aufgelöst oder verändert werden und verpflichtete Kapellen zogen ihre Zusage zurück, weil sie plötzlich nicht mehr genügend Musiker in ihren Reihen hatten oder zum neuen Termin bereits andere Verpflichtungen eingegangen waren.

"Bei alledem muss man immer bedenken, dass der gesamte Grenzgang ausnahmslos durch Ehrenamtliche organisiert wird und das alles eine große Belastung für sie darstellt", betont Noll.

Mehr Halt für Grenzgang-Teilnehmer gefordert

Umso größer sei dann die Freude gewesen, als im April dieses Jahres die endgültige Genehmigung vorlag. "Keiner von uns hätte zu diesem Zeitpunkt damit gerechnet, was danach noch alles kommen sollte", ergänzt er. Zumal sich die Organisatoren an den Vorgaben der vergangenen Grenzgänge orientierten und sich daher bei ihren Planungen auf der sicheren Seite wähnten.

So war es für sie ganz normal, entlang der Grenze im Wald kleinere Räumungsarbeiten durchzuführen, um den Teilnehmern des Grenzganges einen sicheren Weg durch den Wald zu ermöglichen. Das wurde bisher alle sieben Jahre so gehandhabt.

Diesmal jedoch rief das Vorgehen die Behörden auf den Plan, die mit einer ganzen Armada anrückten und mit ihren Forderungen bei den Grenzgängern für Kopfschütteln sorgten. So kritisierten sie etwa, dass auf provisorisch aus Holzbrettern angelegten Treppenstufen am Steilhang an der "Haawald Stern" Splitt ausgestreut wurde, um den Teilnehmern mehr Halt zu bieten.

"Wir durchlaufen dieses Gebiet nachweislich seit dem Jahr 1886. Uns ist nichts bekannt, dass das dem Wald und der Tierwelt geschadet hat", wundern sich deswegen die Mitglieder des Engeren Komitees unisono.

Festwagen mit Personen brauchen Tüv-Abnahme

Das waren aber nicht die einzigen Steine, die dem Komitee in den Weg gelegt wurden. Auch der Festzug habe unter der Auflage gelitten, dass nur Personen auf den Festwagen zugelassen werden, wenn zuvor eine Tüv-Abnahme erfolgt. Die zusätzlichen Kosten, die das nach sich gezogen hätte, haben die meisten Gesellschaften dazu veranlasst, nur mit unbesetzten Wagen und Fußgruppen an dem Festzug teilzunehmen.

Und diese Beispiele seien bei Weitem nicht die Einzigen gewesen, die sie erfüllen mussten, damit der Grenzgang überhaupt stattfinden konnte, sagt Mark Noll. "Als verantwortliches Vorstandsteam kommt man da schon an seine Grenzen. Viele Ehrenamtliche, auch außerhalb von Buchenau, werden sich Gedanken machen, ob sie angesichts solcher Belastungen überhaupt noch für die Organisation irgendwelcher Feierlichkeiten und Feste zur Verfügung stehen", betont er.

Die Folge sei, dass das gesellschaftliche Miteinander und seit Jahrzehnten praktiziertes Brauchtum unter teils unverständlichen Auflagen leide und letztlich sogar kaputtgemacht werde.

Seinem Unmut darüber hat das Komitee am letzten Tag des Grenzgangfestes mit einem eigens dafür gestalteten T-Shirt Luft gemacht. Darauf greift ein Sensenmann mit seiner knöchernen Hand nach einem Grenzstein und darüber steht der Schriftzug "The Beast of authorities is trying to get you" (Das Biest der Autoritäten versucht, dich zu erwischen).

Darüber hinaus habe es aber durchaus auch nachvollziehbare Auflagen gegeben, sagt Noll - zum Beispiel das Rauchverbot im Wald. "Man hätte es bei dieser Trockenheit verstehen können, wenn das Verbot, den Wald zu durchwandern und die Frühstücksplätze nicht besuchen zu können, seitens der Behörden ausgesprochen worden wäre. Zumal man kurz vor unserem Fest bei dem Waldbrand in Schönstadt gesehen hat, wie schnell etwas passieren kann. Aber der Wettergott ist ein Grenzgänger und hat uns in den letzten Stunden vor dem Fest einen kräftigen Regen geschickt", freut sich der Bürgeroberst.

Einen großen Dank spricht er allen Sponsoren, den Buchenauer Gesellschaften, Organisationen und Vereinen und nicht zuletzt seinen Kollegen aus dem Komitee aus, die den Grenzgang unterstützt und trotz aller Widrigkeiten zu einem Erfolg haben werden lassen. "Ohne eure sensationelle Leistung ist ein Grenzgangfest nicht durchführbar. Daher sehen wir dem Grenzgang 2027 mit Optimismus entgegen", schließt Noll sein Fazit.

