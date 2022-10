1 min

Großeinsatz: Dautphetaler Feuerwehr übt am Rewe-Markt

Weil der Lebensmittelmarkt in Dautphe ohnehin abgerissen wird, durften die Wehren der Gemeinde am Dienstagabend im und am Gebäude unter realistischen Bedingungen trainieren.

Von Markus Engelhardt Redakteur Gladenbach