Großeinsatz: Dautphetaler Feuerwehr übt wieder am Rewe-Markt

Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit haben die Wehren der Gemeinde Dautphetal im Rahmen einer Großübung trainiert. Symbolfoto: Harald Kaster

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DAUTPHETAL-DAUTPHE - Schon wieder große Aufregung auf dem Parkplatz des Rewe-Markts in Dautphe, diesmal am Montag- und nicht am Dienstagabend. Wie vergangene Woche war ein Großaufgebot der Feuerwehr im Einsatz.

Lesen Sie auch: Motorradunfall: Vollsperrung zwischen Herborn und Sinn

Und wieder handelte es sich bei dem Großeinsatz um eine aufwendige Übung der Feuerwehren der Gemeinde. Zuletzt war es ein Brand, der angeblich in dem abbruchreifen Gebäude ausgebrochen sein sollte. Diesmal hatten sich die Organisatoren der Übung ausgedacht, dass ein Auto in den Eingang des Markts gekracht sei.

Verknüpfte Artikel

Auf der Facebookseite der Gemeinde heißt es, es sei eine "einmalige Gelegenheit, in einem Supermarkt, der kurz vor dem Abriss steht, zu trainieren. Türöffnungen, Dachstuhl-Löschungen und Opferbergung können 'ohne Rücksicht auf Verluste'" realistisch geprobt werden.

Ausführlicher Bericht folgt.