Großes Interesse an der IHK-Ausbildungsmesse

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DAUTPHETAL/HERBORN - (red). Rund 1000 Schüler sind bereits angemeldet, alle 100 Standplätze vergeben, das Hygienekonzept steht: Die IHK Lahn-Dill richtet ihre nächsten beiden Ausbildungs- und Studienmessen am 3. und 4. September in Dautphetal und am 17. und 18. September in Herborn wieder in Präsenz aus.

„Wir freuen uns über den Ansturm auf unser Angebot. Wir versprechen: Wir können jedem, der sich für eine duale Ausbildung interessiert, ein Angebot machen“, sagt Andrea Kraft vom Referat Fachkräftenachwuchs bei der IHK Lahn-Dill. Die IHK überlegt, die Öffnungszeiten der Messe auszudehnen, um weiteren Interessierten die Möglichkeit zum Besuch unter Einhaltung strenger Hygieneregeln geben zu können.

Den Besuchern wird die ganze Bandbreite der wirtschaftlichen Stärke der Region auf beiden Messen präsentiert. Die Messe richtet sich vor allem an Schüler im Berufswahlprozess und weitere Interessierte an einer dualen Ausbildung oder einem dualen Studium.

Außerdem sind Eltern und Lehrer eingeladen, sich über die Vielfalt an Ausbildungsmöglichkeiten in der heimischen Wirtschaft zu informieren.

Wer sich bereits im Vorfeld informieren möchte, kann sich bei der Ausbildungshotline der IHK Lahn-Dill, Telefon 02771-8421490 melden oder besucht die Startseite der Kammer unter www.ihk-lahndill.de.