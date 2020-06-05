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Freitag, 05.06.2020 - 10:00
3 min

Hallenbad Buchenau wird für 225 000 Euro saniert

Nicht wegen Corona, sondern wegen Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten ist das Hallenbad in Buchenau derzeit dicht. Wann es wieder öffnet, ist derzeit noch unklar ...

Von Sascha Valentin
Im Hallenbad Buchenau wird derzeit kräftig saniert. Die komplette Decke kommt raus und wird besser gedämmt. Foto: Sascha Valentin

Im Hallenbad Buchenau wird derzeit kräftig saniert. Die komplette Decke kommt raus und wird besser gedämmt. Foto: Sascha Valentin

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Im Hallenbad Buchenau wird derzeit kräftig saniert. Die komplette Decke kommt raus und wird besser gedämmt. Foto: Sascha Valentin

Im Hallenbad Buchenau wird derzeit kräftig saniert. Die komplette Decke kommt raus und wird besser gedämmt. Foto: Sascha Valentin

Im Zuge der Modernisierung des Hallenbads in Buchenau soll auch die Belüftung verbessert werden. Gerade über dem Kinderbecken habe es immer sehr kalt herausgeblasen, gibt der Vorsitzende des Hallenbadvereins zu. Foto: Sascha Valentin

Im Zuge der Modernisierung des Hallenbads in Buchenau soll auch die Belüftung verbessert werden. Gerade über dem Kinderbecken habe es immer sehr kalt herausgeblasen, gibt der Vorsitzende des Hallenbadvereins zu. Foto: Sascha Valentin

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