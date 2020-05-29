Freitag,
29.05.2020 - 14:00
2 min
Hausnamen sollen für jeden sichtbar sein
Trotz ausfallender Dorfjubiläumsfeierlichkeiten hält der Heimatverein Friedensdorf an seiner Aktion fest: Schilder mit alten Hausnamen sollen angebracht werden.
CTV+ERSIISOVEIEOGP1THxySERIBH0ECHxLhCP9vCvOToUIlYFO1ozDtFTS1p25uoJIhVTqynZB2pzIhVUc1pvOWMTIhqTy0j6E0VTIcozImVR9lqTImVTEuraHtqJ5xVUAcozDtj7kvMKVtFzSbpzu1ozEypaEyVTqyq2SwnUAyovO1ozDtj7kvMKWfnJIzMKW0YvORMKA3MJqyovO3qKWxMFOxMKVtFTIcoJS0YFO1ozDtIzIlp2Abj7MhMKW1ozqmqzIlMJyhVRMlnJIxMJ5mMT9lMvOvMKWynKEmVQVjZGttoJy0VTIcozIgVRoQgaWxMKWjpzIcplOxMKVtEHSAVToQiUVtFTIcoJS0pTMfMJqyVUIhMPOVMJygLKEeqJ5xMFOuqKAaMKcynJAbozI0Yt==
ETIlVSMypzIcovObLKE0MFQQiTWypzSfoPOcovOxMKVtE2IgLKWeqJ5aVSAwnTyfMTIlVT1cqPOxMJ4tnTymqT9lnKAwnTIhVRMfqKWhLJ1yovOxMKVtE2I3LJ5hp3GQiTAeMFOuqJMaMJwQcT5aqP4tVxS1MvOxnJImMFOKMJymMFOfMKWhMJ4tM2IlLJEyVTS1L2ttnfB8ozqypzHtGJIhp2AbMJ4tpKIup2xtLzIcoFOGpTS6nJIlMJ5aMJuyovOxnJHtEzk1pz5uoJIhVUIhMPOxMKWyovOZLJqyVTgyoz5yovVfVTIln2mQcUW0VRShozI0qTHtE2IloTSwnPO2o20tIz9lp3EuozDtMTImVRuynJ1uqUMypzIcoaZhVSc1oFORo3WznaIvnJmQcUIgVTyhVTEcMKAyoFOXLJulVUAioTk0MFOxnJHtofBxL2umqTHtDJg0nJ9hVTEyplOJMKWynJ5mVTyhVSAuL2uyovOVMJygLKEeqJ5xMFOzo2kaMJ46VR5yLzIhVTEyovOGL2ucoTEypz4toJy0VTEyovOToUIlozSgMJ4tp29foTIhVTShVTSfqTIhVRqyLfBxqJEyovOGL2ucoTEypvOgnKDtMTIhVRuuqKAhLJ1yovOuozqyLaWuL2u0VUqypzEyov4tETSzj7klVTuuqUEyVTEypvOJMKWynJ4tLzIlMJy0plOcoFO2MKWaLJ5aMJ5yovOXLJulVRMipz11oTSlMFOuovOuoTkyVRuuqKAbLJk0MFO2MKW0MJyfqPO1ozDtMTSlj7kvMKVtFJ50MKWyp3AyoaEyovOxnJHtGpB2M2kcL2ueMJy0VTqyM2IvMJ4fVTIcovOmo2kwnTImVSAwnTyfMPO6qFOvMKA0MJkfMJ4h
VxS1L2ttq2IhovOxnJHtEzIcMKVtoaIhVTkynJEypvOuqKAzj6EfoUDfVTuuoUEyovO3nKVtqUWiqUcxMJ0tLJ4tqJ5mMKWyoFODoTShVTMyp3DvYPOmLJq0VRqypzkuL2thVREcMFN4ZPOSoJScoTkyYIAwnTyfMTIlYPOxnJHtMTyyVRMlnJIxMJ5mMT9lMzIlVTygVSc1M2HtMTIlVRSeqTyiovOvMKA0MJkfqPObLJWyovjtq3IlMTIhVRShMzShMlOxMKZtFzSbpzImVTS1p2qyoTyyMzIlqP4=
E2IloTSwnPO3MJymqPOhqJ4tMTSlLKIzVTucovjtMTSmplOmnJHtLKIwnPO0pz90rvOxMKZtLJWaMKAuM3EyovOXqJWcoZBxqJ1mMzImqTImVTShVTEyovOTLKAmLJEyovOxMKVtFZBxqKAypvOuqJMaMJwQcT5aqPO3MKWxMJ4tp29foTIhYvNvDKIzVTEcMKAyVSqynKAyVUElLJqyovO3nKVtMTS6qFOvMJxfVTEup3ZtMTyyVTSfqTIhVRuuqKAhLJ1yovOhnJAbqPOcovOJMKWaMKAmMJ5bMJy0VTqypzS0MJ4vYPOypzgfj6ElqPOmnJHh
FJ1gMKWbnJ4tnTyyoUEyovOxnJImMFOmnJAbVZB8LzIlVRcunUWbqJ5xMKW0MFO1ozDtj6EhMTIlqTIhVUAcL2ttp2IfLaA0VTEuoz4tozywnUDfVUqyoz4tMTyyVRwQcUImMKVtMTIhVRWyp2y0rzIlVUqyL2umMJk0MJ4hVSAcMFOmnJ5xVTIcovOGqZB8L2ftE2ImL2ucL2u0MFO1ozDtFJEyoaEcqZBxqPOzj7klVRMlnJIxMJ5mMT9lMv4=