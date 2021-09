3 min

Heimische Musikhelden eröffnen "Rockin' Hinterland"

Am Samstag spielen "The Peteles" auf dem Rathausvorplatz in Dautphe. Und vorher gibt es ein ganz besonderes Duo zu hören, kündigt Veranstalterin Martina Gerlach an.

Von Markus Engelhardt Redakteur Gladenbach