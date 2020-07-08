"Henkels Haus" wird neuer Pastorensitz in Friedensdorf

Überall rund um das alte Wohnhaus wird kräftig gewerkelt. Der Garten soll zweigeteilt werden - für die Pastorenfamilie und als Treffpunkt für die Gemeinde. Foto: Sascha Valentin
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EIN SCHÄTZCHEN
Bei den
Abbrucharbeiten in dem alten Wohnhaus ist der Bautrupp der FeG auf ein altes Schätzchen gestoßen. In eine Spalte eingelassen in eine Wand haben sie Ausgabe des Hinterländer Anzeigers vom 3. November 1983 gefunden.
Vermutlich wurde die Zeitung bei einer Erweiterung des Gebäudes als
Zeugnis der Vergangenheit in die Wand eingelassen, wie das oft bei den sogenannten Zeitkapseln bei Neubauten der Fall ist.
Die alte Zeitung haben die Bauleute erst einmal verwahrt und schmökern bisweilen noch darin herum, was vor fast
40 Jahren alles aktuell war.
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