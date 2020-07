"Henkels Haus" wird neuer Pastorensitz in Friedensdorf

Bei den Abbrucharbeiten in dem alten Wohnhaus ist der Bautrupp der FeG auf ein altes Schätzchen gestoßen. In eine Spalte eingelassen in eine Wand haben sie Ausgabe des Hinterländer Anzeigers vom 3. November 1983 gefunden.

Vermutlich wurde die Zeitung bei einer Erweiterung des Gebäudes als Zeugnis der Vergangenheit in die Wand eingelassen, wie das oft bei den sogenannten Zeitkapseln bei Neubauten der Fall ist.

Die alte Zeitung haben die Bauleute erst einmal verwahrt und schmökern bisweilen noch darin herum, was vor fast 40 Jahren alles aktuell war.