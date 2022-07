Hinterland-Rallye durch Holzhausen

Jetzt teilen:

DAUTPHETAL-HOLZHAUSEN - Am 17. September soll die 10. Auflage der Hinterland-Rallye stattfinden. Dabei wird es in diesem Jahr eine Besonderheit geben, wie Holzhausens Ortsvorsteher Tim Scheckel, der als Vorsitzender des MSC Holzhausen an der Organisation der Rallye beteiligt ist, in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats mitteilte.

Demnach plant der MSC Holzhausen anlässlich seines 50-jährigen Bestehens die Rallye-Teilnehmer auch durch Holzhausen zu führen. Mit den betroffenen Anliegern an der Strecke sei bereits gesprochen worden, sagte Scheckel. "Es gab keine einzige negative Stimme", ergänzte er. Deswegen sprach sich auch der Ortsbeirat für den Plan des MSC aus. Neben der Fahrt durch den Ort wird es dabei auch einen Zuschauerpunkt auf dem Gelände der Firma Fiat Schmidt geben.