Hinterländer Männerensemble grüßt per Video-Botschaft

Auch das Hinterländer Männerensemble ist von der Coronakrise betroffen und kann sein Jubiläumskonzert zum 30-jährigen Bestehen nicht geben.

Dautphetal (red). Die Vorbereitungen für das Konzert anlässlich ihres 30-jährigen Bestehens waren schon weit fortgeschritten und für den Herbst war das Jubiläumskonzert des Hinterländer Männerensembles geplant. In ihrem Videogruß "Irgendwo auf der Welt gibt's ein kleines bisschen Glück" weisen die Männer jetzt musikalisch darauf hin, dass es in diesem Jahr umständehalber mit dem Konzert nichts wird. Nun werde für das Frühjahr 2021 geplant, teilt das Ensemble mit.

Die Erstellung des Videos sei für die Sänger eine gute Möglichkeit gewesen, auch ohne gemeinsame Proben etwas zusammenzuarbeiten, heißt es weiter: So habe jeder einzeln zu Hause die Stimmen zu einem Klavierpart passend aufnehmen müssen. Die einzelnen Tonspuren wurden dann zusammengebastelt. Auch die einzelnen Videoaufnahmen musste in Heimarbeit jeder für sich fertigstellen, aber die Kommunikation habe in der Corona-Zeit dem gemeinsamen Arbeiten in der Gruppe neuen Schwung gegeben.

Besonders freut sich das Männerensemble über zwei Neuzugänge: Der Biedenkopfer Kantor Johann Lieberknecht und der Oberdietener Hans-Ulrich Blöcher konnten für das Ensemble gewonnen werden, wobei es für Hans-Ulrich Blöcher eine Rückkehr nach langer Pause ist. Er war bereits in der Gründungsphase Ensemblemitglied und hat jetzt wieder Zeit, seine einzigartige Bassstimme in die Gruppe einzubringen.