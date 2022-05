Hinterländer Sportkegler verlieren Mitglieder

Sie bilden für die kommenden zwei Jahre den KSG-Vorstand (v. l.): Friedhelm Bögel, Jörg Czernetzki, Uwe Meier, Helmut Heinzerling und Udo Adam. Foto: Ulrich Piechaczek

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DAUTPHETAL-BUCHENAU - Eine seltene Auszeichnung konnte die KSG Hinterland bei ihrer Jahreshauptversammlung vergeben: Reinhold Wolf ist seit 60 Jahren aktiver Kegler im Verein. Der Vorsitzende Helmut Heinzerling überreichte seinem Vereinskameraden Reinhold "Ede" Wolf die Goldene Ehrennadel des Hessischen Keglerverbandes.

Rückblick: Er berichtete in seinem Rückblick auf die vergangenen drei Jahre - der lange Zeitraum ist der Pandemie geschuldet - dass die KSG einen nicht unerheblichen Mitgliederschwund zu verzeichnen hatte. "Leider konnten wir den Abwärtstrend im Mitgliederbestand zuletzt nicht wie erhofft durch Neuzugänge oder die Heranbildung von Nachwuchskeglern stoppen, doch müssen wir bestrebt sein, weiter an diesem Ziel festzuhalten", sagte er.

Kegel-Event am

6. August mit Weltmeister

Sein besonderer Dank galt der Gemeinde Dautphetal. Sie habe den Verein gerade in der von Corona geprägten Zeit unterstützt. "Der Pflegezustand der Kegelanlage wird in Keglerkreisen stets hoch gelobt, im Ranking zu anderen Holzbahnen-Anlagen in Hessen liegen die Buchenauer Bahnen mit Sicherheit ganz oben." Um finanziell über die Runden kommen, habe sich die Austragung der Kegelevents sehr bewährt: Nicht nur Verbandsabgaben und Fahrtkosten seien zu stemmen, auch für die Unterhaltung der Kegelanlage fallen laut Heinzerling hohe Ausgaben an, beispielsweise für den Pflege- und Wartungsaufwand für Bahnen und Technik oder die Nebenkosten für das Betreiben der Kegelsportanlage.

Ausblick: In diesem Jahr soll es wieder ein Kegelevent geben, bei man hochkarätigen Kegelsport erleben kann. Es dient der Saisonvorbereitung des Verbandsligisten, der in der abgelaufenen Spielzeit den Klassenerhalt gerade so geschafft hat. "Für das Event in diesem Jahr planen wir wieder mit dem neuen Deutschen Meister, dem Bundesligateam der SK Heiligenhaus", sagte Sportwart Friedhelm Bögel. "Weiterhin freuen wir uns über die Teilnahme der TSG Salzgitter, die mit unserem ehemaligen ,Youngster' Felix Simmert in der 2. Bundesliga Nord dieses Jahr den Meistertitel erringen konnte und damit in die 1. Bundesliga aufgestiegen ist." Das "Team Laukmann" werde wieder mit dem Vierfachweltmeister antreten, und versuchen, den Vorjahressieg zu wiederholen. "Weiterhin wollen wir wieder eine Hessenauswahl an den Start bringen sowie diesmal auch ein Juniorenteam", so Bögel. Geplanter Termin ist der 6. August.

Wahlen: Bei dem Treffen wurde auch der Vorstand des Vereins gewählt. Dabei ist alles beim Alten geblieben: Vorsitzender ist Helmut Heinzerling, sein Stellvertreter Udo Adam. Kassierer ist Uwe Meier, Sportwart Friedhelm Bögel und Schriftführer Jörg Czernetzki.