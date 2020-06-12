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Freitag, 12.06.2020 - 20:00
3 min

Holzhäuser Autor schreibt gegen das "Gift des Nationalsozialismus"

Der Holzhäuser Autor Fritz Runzheimer veröffentlicht sein neues Buch "80 geschenkte Jahre". Darin rechnet er unter anderem auch hart mit der AfD ab.

Von Sascha Valentin
In seinen Büchern 11 und 12 stellt Fritz Runzheimer die Schönheit des Hinterlandes vor und rechnet mit den "ewig Unverbesserlichen der AfD" ab. Foto: Sascha Valentin

In seinen Büchern 11 und 12 stellt Fritz Runzheimer die Schönheit des Hinterlandes vor und rechnet mit den "ewig Unverbesserlichen der AfD" ab. Foto: Sascha Valentin

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Dautphetal Ort Hessen Marburg-biedenkopf Dautphetal Dautphetal-holzhausen Region Ticker Ticker-mh
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