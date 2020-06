Holzhäuser Waldschwimmbad startet ab 15. Juli in die Saison

Das Waldschwimmbad in Holzhausen wird in dieser Saison öffnen: Das hat der Vorstand des Fördervereins nun beschlossen. Archivfoto: Sascha Valentin

Dautphetal-Holzhausen (sval). Das Waldschwimmbad in Holzhausen wird in dieser Saison öffnen: Das hat der Vorstand des Fördervereins nun beschlossen. Ab dem 15. Juli wird das Freibad von 10 bis 20 Uhr geöffnet sein. Allerdings ist der Betrieb nur unter Einhaltung des vom Verein erarbeiteten Hygienekonzepts möglich. Maximal 200 Besucher dürfen sich gleichzeitig im Bad aufhalten. Zutritt haben in diesem Jahr nur Vereinsmitglieder - also solche Personen, die eine Jahresmitgliedschaft im Förderverein erworben haben. Wer noch keine solche Karte besitzt, hat noch bis zum 30. Juni Gelegenheit, unter www.waldschwimmbad-holzhausen.de eine zu kaufen. Danach besteht diese Möglichkeit nicht mehr. Auch Freikarten für einen Tageseintritt, die im vergangenen Jahr erworben haben, haben in diesem Jahr keine Gültigkeit. Auf der Homepage wird kurz vor Öffnung des Bades ein Formular bereitgestellt, das beim Besuch des Bades ausgefüllt mitzubringen ist. Die Sprungtürme bleiben vorerst geschlossen. Der Kiosk hat geöffnet.