Hommertshausen: Die Jugend engagiert sich im Dorf

Zum zehnjährigen Bestehen der Burschen- und Mädchenschaft gab es Ehrungen (v.l.): Nina Freitag, Lennard Siegel, Max-David Schmidt, Alessandro Rangetiner, Jessica Peichel und der Vorsitzende Julius Kaltwasser. Foto: BuMs Hommertshausen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DAUTPHETAL-HOMMERTSHAUSEN (red). Auf zwei erfolgreiche Veranstaltungen hat die Burschen- und Mädchenschaft Hommertshausen während ihrer Jahreshauptversammlung zurückgeblickt.

Rückblick: Am 16. Januar vergangenen Jahres fand im Dautphetaler Ortsteil der Grenzgang statt. Dazu hatte sich die Burschen- und Mädchenschaft (BuMs) bereiterklärt, die Bewirtung der Grenzgänger zu übernehmen. Am Gladenbacher Teich zwischen Hommersthausen und Niedereisenhausen war eine erste Station eingerichtet, an der sich alle Teilnehmer mit Verpflegung stärken konnten. Zum Abschluss gab es im Dorfgemeinschaftshaus erneut Essen und Getränke für alle Grenzgänger.

Am 11. Dezember entschloss sich die BuMs Hommertshausen dazu, nach dem Großbrand in den Lagerhallen der ehemaligen Firma Bamberger deren Besitzer zu unterstützen. Dazu versammelten sich Mitglieder, um beim Ausmisten und Aufräumen der Ruine zu helfen. Anschließend wurden Getränke und Essen verkauft sowie Spenden gesammelt, deren Erlös komplett dem Eigentümer zugute kam.

Ausblick: Die BuMs Hommertshausen hat auch künftig viel vor. Am 11. Juni veranstaltet die BuMs erstmals ein Flunkyball-Turnier auf dem Sportplatz in Hommertshausen. Flunkyball ist ein Trinkspiel, bei dem zwei Mannschaften gegeneinander antreten. Anmeldungen dazu werden bis zum 4. Juni per E-Mail an bumshommertshausen@

gmail.com angenommen. Am 6. August findet wieder der Sommernachtsball der BuMs Hommertshausen auf der Schutzhütte statt.

Ehrungen aus Anlass des

zehnjährigen Bestehens

Ehrungen: Während der Jahreshauptversammlung wurden einige Mitglieder aus Anlass des zehnjährigen Bestehens der BuMs geehrt: Nina Freitag, Lennard Siegel, Max-David Schmidt, Alessandro Rangetiner, Jessica Peichel und der Vorsitzende Julius Kaltwasser.