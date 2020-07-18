Samstag,
18.07.2020 - 16:00
2 min
In Dautphetal geht es voran in Sachen Landärzte
Die interkommunale Gemeinschaftspraxis in Holzhausen stockt das Personal auf: Ärztin ergänzt das Team
Von Markus Engelhardt
Redakteur Gladenbach
CTV+ERSIISOVEIEOGP1VG0knFRSIH0IBYwjiLw4tETyyVRqyoJIcozEyVREuqKEjnTI0LJjtn8BxoKOzqPOaMJqyovOxMJ4tGJShM2IfVTShVZBRpac0MJ4tLKIzVTEyoFOZLJ5xVP0tqJ5xVTEuplOgnKDtEKWzo2kaYvOOoz5uVRAbpzymqTjtq2ylMPOuoUZtq2IcqTIlMFQQuUW6qTyhVTEuplOHMJSgVUMiovORLJ5cMJjtH2yyqzIenJ5aVUMypaA0j6Eln2IhYPOxLKZtp2ywnPOcoFOCpaEmqTIcoPOVo2k6nTS1p2IhVUIgVTEcMFOUMKA1ozEbMJy0VTEypvOPj7klM2IlnJ5hMJ4tqJ5xVRYQiUWaMKVtn8B8oJ1ypaDh
Iz9lVUc3MJxtFzSbpzIhVTuuqPOxMKVtnTI1qTHtAQNgFfBxnUWcM2HtMTyyVSOlLKucplO2o24tFTS1p2SlraDtGJSlqTyhVRWinTHtj7kvMKWho21gMJ4tYFO1ozDtraqupvO6qKCQcUE6oTywnPO6qFOmMJyhMJ0tMJyaMJ5yovODpzS4nKAvMKElnJIvVTyhVRWcMJEyozgipTLgI2SfoTS1YvOTnJ5uoaccMJkfVTIlopB2M2kcL2u0VUq1pzEyVTEuplOxqKWwnPOynJ5yVUc1qz9lVTS1p2qyoT9vqTHtIJ50MKWmqZB8qUc1ozptp2IcqTIhplOxMKVtE2IgMJyhMTHhVSIhMPOvMKWynKEmVT1cqPOmMJyhMJ0tDJ50pzy0qPOcovOVo2k6nTS1p2IhVTuuqUEyVSAcMKMyn2yhMlOuozqyn8B8ozEcM3DfVTS1L2ttMfB8pvOxnJHtH2AbLJMzqJ5aVT5yqJIlVRSlLzIcqUAjoZBxqUcyVUc1VUAipzqyov4tEJyhVSMypaAjpzIwnTIhYPOxLKZtMTIlVRSlraDtM2IbLJk0MJ4tnTS0BvOOoFNkYvOCn3EiLzIlVUElnKE0VTEcMFNmAl1dj6EbpzyaMFOWoaEypz5cp3EcovOuqKZtGJSlLaIlMlOcnUWyovORnJIhp3DtnJ4tFT9frzuuqKAyovOuov4=
IJ5xVTWypzIcqUZtnzI0raDtp2IcVTEuplODpzS4nKA0MJSgVUMypzeQiT5aqPO3o3WxMJ4fVUAuM3DtH2yyqzIenJ5aYvOPMJyxMKZtnTSvMFOuozqyp3EuozEyovjtq2IcoPOxnJHtJaImLJ1gMJ5upzWynKDtp2IcozIlVTWynJEyovODpzS4MJ4tqz9lVUqynKEypzIhVSMypfBxozEypaIhM2IhVUA0MJu0Yt==
GJy0VRShozRtD2ulnKA0oPOuovOPo3WxVTWcMKEyqPOxLKZtj4ElraEyqTIuoFOxMKVtj7kvMKYQgaW0oTywnTIhVRqyoJIcoaAwnTSzqUAjpzS4nKZtMTIhVRgioTkyM2IhVR1upaEcovOPo2uyVPt2ZlxfVTEypvOmMJyhMJ4tnfB8ozqypzIhVR5uL2uzo2kaMKVtozSwnPO3nJHtqz9lVUIhqTIlp3GQiUE6qPjtqJ5xVRciLJAbnJ0tJzyyM2kypvNbAwxcVTEcMFOAj7MaoTywnTgynKDfVTiQiUW6MKW6qKElMKEyov4tGJy0VTEuLzIcVUAcozDtraIxMJ0toz9wnPOGnJI2MJgcozqmVSMuqTIlVRAup3OupvOTpzyyMUWcL2ttH2yyqzIenJ5aVUAiq2yyVRAupz1yovOUo256LJkyrv1OM3IcoTSlVUIhMPOALKIlnJAyVR3QiTkfMKVhVREcMFOPMKAwnZBxMaEcM3IhMlOxMKVtLzIcMTIhVTeQiT5aMKWyovOAMJEcrzyhMKVtq2SlVTIcozHtIz9lLKImp2I0raIhMlOzj7klVTEcMFOIoaEypaA0j7k0raIhMlOxqKWwnPOxnJHtF29goKIhMF4=
ETIlMJ4tpT9fnKEcp2AbMKZtG2WypzuuqKO0VTymqPOmMJulVTIlMaWyqKDtj7kvMKVtMTyyVRIhqUqcL2gfqJ5aVTyhVSAuL2uyovOZLJ5xj6ElraEyBvNvGJIxnKccozymL2uyVRkynKA0qJ5aMJ4tnJ0tITIuoFOmqTS0qPOuoUZtEJyhrzIfn8BxoKOzMKVtYFOxLKZtnKA0VTIcovObo2MzoaIhM3A2o2kfMKZtH2yaozSfVToQiUVtMTyyVSc1n3IhMaDfVUquplOxnJHtIzIlp29lM3IhMlOcovORLKI0pTuyqTSfVTShM2IbqPVfVUAuM3DtDfB8pzqypz1ynKA0MKVtDzIlozDtH2AboJyxqPNbEypcVTWynJ0tHUWyp3AyqTIloJyhVTShVTEypvODpzS4nKZh
ETyyVRqyoJIcozEyVTuuLzHtp2ywnPOvMJ3QiTu0YPOxMJ0tDKImp3EypzWyovO2o24tDKW6qUOlLKuyovOcoFOfj6EhMTkcL2uyovOFLKIgVTIhqTqyM2IhraI3nKWeMJ4hVSc3MJy0MKVtDzS1p3EynJ4tozIvMJ4tMTIlVRoQgaWxMKW1ozptqz9hVSOlLKucp8B8LzIlozSboJIhVTymqPOxLKZtGTShMZBxpac0MKA0nKOyozEcqJ0fVTEuplOxnJHtE2IgMJyhMTI2MKW0pzI0MKVtnJ4tnJulMKVtnfB8ozqmqTIhVSAcqUc1ozptqzIlLJWmL2ucMJEyqPObLJWyov4=