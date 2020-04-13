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Montag, 13.04.2020 - 16:00
2 min

Investor plant bei Herzhausen Windkraftanlagen

Die Gerüchteküche in Herzhausen brodelt ob geplanter neuer Windkraftanlagen. Wir bringen Licht ins Dunkel und erklären, was der Projektierer vorhat ...

Von Gianfranco Fain
Eine Windmessstation steht auf einer Wiese im Wald nahe des Gladenbacher Stadtteils Sinkershausen. Foto: Gianfranco Fain

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Dautphetal Ort Hessen Marburg-biedenkopf Dautphetal Herzhausen Region Ticker Ticker-mh
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