Jubilare fördern den "Schatz der Zukunft"

Freuen sich über die Auszeichnung (v.l.): Manfred Bamberger, Andreas Kaut, Burkhard Schneider, Christoph Kuhl, Siegmar Bamberger, Thilo Burk, Selcuk Varlibas, Ralf Fett, Jörg Werner, Geschäftsführer Martin Baumann, Achim Klein und Hartmut Trenker. Foto: Sascha Valentin

DAUTPHETAL-DAUTPHE - DAUTPHETAL-DAUTPHE. Die Firma Heck und Becker in Dautphe hat drei ihrer Mitarbeiter für 40 Jahre und 25 Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt. Alle drei Jubilare hatten schon ihre Ausbildung zum Stahlformenbauer in dem Unternehmen absolviert. Diese lange Verbundenheit zeige, "dass man sich bei uns ganz gut wohlfühlen kann", stellte Geschäftsführer Martin Baumann fest.

Jubilare halten die Belegschaft zusammen

Die 40-jährigen Jubilare, Siegmar Bamberger aus Dautphe sowie Hartmut Trenker aus Gönnern, wurden nach ihrer Ausbildung in der maschinellen Fertigung eingesetzt, wo sie noch heute an CNC-gesteuerten Maschinen arbeiten.

Selcuk Varlibas, der für 25 Jahre Treue ausgezeichnet wurde, arbeitet seit seiner Ausbildung im Handarbeitsbereich. Zu seinen Aufgaben gehören zum Beispiel das Polieren, Passen, Tuschieren sowie die Endmontage bei den Druckgießformen.

Neben dem Dank an die Jubilare wurden im Rahmen der Feierstunde aber auch die beiden Mitarbeiter Burkhard Schneider, der über 46 Jahre in der Montage gearbeitet hat, sowie Manfred Bamberger, der über 46 Jahre in der maschinellen Fertigung gearbeitet hat, verabschiedet.

Baumann dankte allen fünf Mitarbeitern nicht nur dafür, dass sie ihre Arbeitskraft in den Dienst des Unternehmens gestellt haben und es immer noch tun. Ebenso wichtig sei auch, dass die "erfahrenen Hasen" ihr Wissen an die nachfolgenden Generationen weitergeben, betonte er. "Denn der Nachwuchs ist der Schatz unserer Zukunft und ihr tragt durch euer Engagement dazu bei, diese jungen Leute zu fördern", so Baumann. Auch Betriebsratsmitglied Andreas Kaut schloss sich den Glückwünschen an und ergänzte, dass die drei Jubilare auch die Kameradschaft im Betrieb aufrecht- und so die Belegschaft zusammenhielten.

Zu den weiteren Gratulanten gehörten Betriebsleiter Ralf Fett, Fertigungsleiter Jörg Werner, Thilo Burk, Christoph Kuhl und Achim Klein von der Fertigungssteuerung.