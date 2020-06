Junge Christen feiern online

Die Projektleiterin des Jugendkirchentages, Conny Habermehl, und der Hinterländer Dekanatsjugendreferent Florian Burk werden auf der Empore ins rechte Licht gesetzt, während im Altarraum der Holzhäuser Kirche die Band schon spielt. Foto: Jürgen Jacob

Dautphetal-Holzhausen/Wiesbaden/Darmstadt. Ursprünglich wollten sich am kommenden Fronleichnamswochenende bis zu 5000 Jugendliche zum zehnten Jugendkirchentag der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) in Wiesbaden treffen. Doch nun gibt es ein ganz anderes Treffen im Internet, bei dem viele junge Menschen aus dem Hinterland eine zentrale Rolle spielen.

Vorbereitung läuft

auch per Videokonferenz

Nachdem klar war, dass der Jugendkirchentag 2020 in digitaler Form stattfinden wird, wurde vom Projektteam in Darmstadt eifrig umgeplant. Vor vier Wochen kam eine Anfrage, ob sich die evangelische Jugend im Dekanat Biedenkopf-Gladenbach (ejuBIG) vorstellen könne, den Eröffnungsgottesdienst zu gestalten. Dieser wird nun am Samstag, 13. Juni, um 17 Uhr, ins Netz gestellt.

"Als die Anfrage kam, waren wir uns im Vorstand der Dekanatsjugend sehr schnell einig, dies zu machen", so Dekanatsjugendreferent Florian Burk. Und auch sein Kollege Klaus Grübener unterstrich: "Auch viele Ehrenamtliche waren unmittelbar begeistert und bereit, mitzumachen." Schließlich kann man im Dekanat auf mehr als 25 Jahre Erfahrung mit Jugendgottesdiensten (JuGos) zurückblicken. Auch, wenn es so einen JuGo noch nie gegeben hat, sind die Verantwortlichen der nördlichsten Region der Landeskirche auch ein wenig stolz darauf, dies nun zu gestalten.

JuGo-Teamer Jonathan Weigand (l.) und Jugendpfarrer Stefan Föste (r.) werden von den Filmemachern Karsten Fink und Andrea Stevens in Szene gesetzt. Foto: Jürgen Jacob

So wurden in den vergangenen Wochen drei Videokonferenzen mit den Jugendlichen abgehalten und gemeinsam Ideen für den Gottesdienst erarbeitet. "Bald war klar, dass wir auch das Thema ,Virus' aufgreifen wollen, aber auch schauen, was dieses Positives bewirken kann", so Dekanatsjugendpfarrer Stefan Föste.

Mit dem Titel "rebooting..." wird schon deutlich gemacht werden, dass es darum geht, alte, von Viren befallene "Programme" auszutauschen und durch neue Software zu ersetzen. Dabei spielen auch die vier Themenschwerpunkte des Jugendkirchentags - "Ökumene", "Nachhaltigkeit", "Ehrenamt" und "Digitaler Glaube" - eine große Rolle. Mit kurzen Theaterszenen, aber auch Psalmen, Gebeten, Statements und einer Verkündigung wird auf diese Themen eingegangen.

JUGENDKIRCHTENTAG IM NETZ "WI(r) verändern die Welt. Bist Du dabei?" Mit diesem Motto sollte der Jugendkirchentag am kommenden Fronleichnamswochenende eigentlich in Wiesbaden eröffnet werden. Nun gibt es ein digitales Ersatzformat an zwei Tagen. Auf dem Youtube-Kanal "Jugendkirchentag der EKHN" wird an zwei Tagen Programm gestreamt. Zwei Gottesdienste bilden den Rahmen zwischen Samstagabend und Sonntagmittag. Links zu den Live-Streams am Samstag, 13. Juni, unter https://youtu.be/ZG0ugUnITy8 und am Sonntag, 14. Juni, unter https://youtu.be/Q7jhD9iwuuI

Zudem wurde extra eine Projektband der ejuBIG für den Jugendkirchentagsdreh ins Leben gerufen, die verschiedene Lieder für den Eröffnungsgottesdienst beitrug.

Rund fünf Stunden dauerten die Filmaufnahmen am vergangenen Freitag in der "Auferstehungskirche" und anderen Orten in Holzhausen. In verschiedenen Kleingruppen wurden die Szenen, unter Beachtung der geltenden Hygienemaßnahmen, gedreht. Insgesamt waren mehr als 20 junge Menschen aus der Region beteiligt. Einige Szenen wurden auch schon vorab mit eigenem Equipment gedreht.

Phelin Schäfer aus Battenberg-Dodenau fand es schön, dass man trotz der schwierigen Situation wieder einmal Menschen live treffen konnte. "Es war eine spannende und schöne Erfahrung, mit den vielen Kameras zu arbeiten", so die 16-jährige Schülerin. "Wie bei jedem JuGo hat es wieder sehr viel Spaß gemacht, gemeinsam was vorzubereiten", unterstrich sie, die auch Mitglied in der Jugendvertretung des Dekanates ist.

Für den Dreh war ein professionelles Team vom evangelischen Medienhaus in Frankfurt angereist.

Nur bedingter Ersatz für

die vielen geplanten Treffen

Auch Landesjugendpfarrer Gernot Bach-Leucht und Conny Habermehl, die die Projektleitung für den Jugendkirchentag hat, waren bei den Aufnahmen dabei.

Auch, wenn die Dreharbeiten aufgrund der coronabedingten Vorschriften nicht immer leicht waren, hatten alle sehr viel Spaß. Und sie freuen sich auf den kommenden Samstag, 13. Juni, wenn die gesamte Landeskirche bei diesem besonderen und einmaligen Gottesdienst über die Homepage www.good-days.de und die Youtube-Kanäle zuschauen kann.

"Es war auch für unsere Teams toll, sich mal mit Abstand wiederzusehen", so Florian Burk, "normalerweise hätten wir in den vergangenen Wochen zahlreiche Aktionen, wie unser Ostertreffen, Jugendgottesdienste und auch schon Freizeiten gehabt, aber dies konnten wir alles nicht durchführen."